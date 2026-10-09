به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه ایجرود با اشاره به روند تاریخی اقامه نماز جمعه در ایران اظهار کرد: بررسی تاریخ نماز جمعه در ایران نشان می‌دهد که این فریضه پیش از انقلاب اسلامی، به‌ویژه در دوره صفویه و تا حدودی در دوره قاجاریه مورد توجه قرار داشت، اما در دوران رژیم پهلوی به حاشیه رانده شد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، نماز جمعه گسترش چشمگیری یافت و امروز به شبکه‌ای گسترده در سراسر کشور تبدیل شده است که در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش‌آفرینی می‌کند.

امام جمعه ایجرود، نماز جمعه را سنگر بصیرت‌آفرینی، روشنگری و کانون تقویت تقوا، ایمان، اخلاق و آگاهی عمومی دانست و تصریح کرد: امام جمعه باید گوش شنوای مردم و زبان گویای آنان باشد و مسائل، مشکلات و مطالبات جامعه را پیگیری کند.

حسینی‌نسب با تأکید بر نقش نماز جمعه در توسعه و پیشرفت شهرستان خاطرنشان کرد: هر اندازه نماز جمعه با شکوه بیشتری برگزار شود، زمینه تأثیرگذاری آن در پیشرفت شهرستان نیز تقویت خواهد شد؛ بنابراین افرادی که خواهان آبادانی و توسعه بیشتر شهرستان هستند، باید از این نهاد حمایت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های روستاهای شهرستان ایجرود گفت: روستاها در عرصه‌های مختلف از ظرفیت‌های بزرگی برخوردارند و توجه به این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه توسعه همه‌جانبه شهرستان را فراهم کند. همچنین پیشرفت شهرستان‌ها در تقویت و توسعه استان زنجان مؤثر است.

امام جمعه ایجرود در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان در دستیابی به اهداف اعلام‌شده خود علیه ایران ناکام مانده‌اند و یکی از نشانه‌های این ناکامی، ناتوانی دولت آمریکا در وادار کردن ملت ایران به عقب‌نشینی است.

وی با اشاره به آنچه بن‌بست راهبردی آمریکا در تقابل با ایران خواند، افزود: به گفته وی، جنگی که با هدف تضعیف یا نابودی جمهوری اسلامی آغاز شده بود، پس از گذشت هشت ماه به اهداف مورد نظر نرسیده و دشمن در تحقق برنامه‌های خود با مشکلات جدی مواجه شده است.

حسینی‌نسب ادامه داد: سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، تجزیه ایران، وادار کردن کشور به تسلیم، حذف توان موشکی و دریایی و پایان دادن به برنامه هسته‌ای، از جمله اهدافی بود که به گفته وی، دشمنان در دستیابی به آنها ناکام مانده‌اند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و نقش این تنگه در انتقال انرژی، بر بازارهای جهانی و قیمت انرژی تأثیرگذار است و همین مسئله جایگاه راهبردی کشور را برجسته می‌کند.

امام جمعه ایجرود با تبیین تفاوت محاسبات مادی و الهی در ارزیابی قدرت کشورها گفت: در محاسبات دنیوی، قدرت بر اساس شاخص‌هایی مانند منابع مالی، تسلیحات، سرمایه، شمار نیروها و توان اقتصادی سنجیده می‌شود؛ اما در نگاه الهی، ایمان، پاکی، پارسایی، راستی، حقانیت و استقامت از عوامل اصلی قدرت به شمار می‌روند.

وی افزود: در محاسبات مادی، کشوری قدرتمند محسوب می‌شود که در شاخص‌های کمی و اقتصادی جایگاه بالاتری داشته باشد، اما در محاسبات الهی، قدرت تنها به تجهیزات نظامی و امکانات اقتصادی محدود نیست، بلکه ایمان و پایداری در مسیر حق نیز اهمیت اساسی دارد.

حسینی‌نسب با تأکید بر نقش ایمان و استقامت در مقاومت ملت ایران اظهار کرد: ممکن است در محاسبات مادی، یک کشور از نظر تسلیحات و تجهیزات نظامی برتری داشته باشد، اما در نگاه الهی، ایمان و ایستادگی ملت‌ها می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

وی با اشاره به آنچه شکست محاسبات دشمنان در برابر ملت ایران خواند، گفت: منشأ قدرت ملت ایران، پیوند عمیق مردم با اهل‌بیت(ع) و برخورداری از فرهنگ دینی و انقلابی است؛ اعتقادی که به گفته وی، روحیه نترسیدن از دشمن و ایستادگی در مسیر حق را در جامعه تقویت کرده است.

امام جمعه ایجرود همچنین با اشاره به حضور ناوهای جنگی آمریکا در منطقه، مدعی شد که پیش از عملیات موسوم به «رمضان» حدود ۳۰ تا ۴۰ ناو جنگی آمریکا در خلیج فارس حضور داشتند، اما اکنون هیچ‌یک از آنها در این منطقه باقی نمانده‌اند.

ظهور امام زمان(عج)، وعده الهی است

حسینی‌نسب با اشاره به اعتقادات مهدوی و جایگاه انتظار در فرهنگ اسلامی گفت: انقلاب اسلامی که پرچمدار دین اسلام است، در نگاه اعتقادی زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) خواهد بود.

وی ظهور منجی عالم بشریت را وعده قطعی الهی دانست و افزود: بر اساس باورهای اسلامی، با ظهور حضرت مهدی(عج)، عدالت و حاکمیت دین در سراسر جهان گسترش خواهد یافت و ایشان رهبری جامعه جهانی را بر عهده خواهند گرفت.

امام جمعه ایجرود با اشاره به چشم‌انداز جامعه جهانی در عصر ظهور اظهار کرد: در باور مهدوی، دوران ظهور با گسترش عدالت، وحدت و حاکمیت حق همراه خواهد بود و ساختارهای ظالمانه و تبعیض‌آمیز جای خود را به نظمی مبتنی بر عدالت خواهند داد.

منافقان؛ تهدیدی جدی برای امنیت و انسجام جامعه

وی با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهانی، پنجمین شهید محراب، به دست منافقان در سال ۱۳۶۱، نسبت به خطر جریان‌های نفاق در جامعه هشدار داد.

حسینی‌نسب اظهار کرد: خطر منافقان برای هر جامعه‌ای می‌تواند بسیار جدی باشد؛ زیرا شناسایی آنها همواره آسان نیست و ممکن است با نفوذ در لایه‌های مختلف جامعه، تشخیص و مقابله با آنها دشوار شود.

وی با اشاره به عملکرد گروهک منافقین در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: ترور شخصیت‌ها، بمب‌گذاری، کشتار مردم بی‌گناه و اقدامات خشونت‌آمیز از جمله جنایت‌هایی است که به گفته وی، این گروهک در کارنامه خود دارد.

امام جمعه ایجرود با اشاره به آمار قربانیان اقدامات تروریستی منافقین گفت: بر اساس آمار مطرح‌شده از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران، حدود ۱۷ هزار نفر در اقدامات تروریستی این گروهک جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه ملت ایران قربانی تروریسم بوده است، به ترور مسئولان و مردم عادی پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و شهادت محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور، و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر وقت، را از نمونه‌های اقدامات تروریستی در تاریخ کشور برشمرد.

حسینی‌نسب با تأکید بر ضرورت مقابله با تروریسم تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران خود را در صف مبارزه با تروریسم می‌داند و معتقد است کشورهایی که در اقدامات تروریستی یا استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی نقش داشته‌اند، نمی‌توانند بدون پاسخ‌گویی درباره حقوق بشر سخن بگویند.

امام جمعه ایجرود با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و دوری از گناه و معصیت، تقوا را زمینه‌ساز رشد معنوی و برخورداری از برکات الهی دانست.

وی با اشاره به آثار تقوا اظهار کرد: قدرت تشخیص حق از باطل، آمرزش الهی و پاک شدن گناهان از جمله ثمرات ارزشمند تقواست و انسان با پرهیزکاری و پایبندی به دستورات الهی می‌تواند مسیر صحیح زندگی را بهتر تشخیص دهد.

حسینی‌نسب تأکید کرد: تقوا باید در رفتار فردی و اجتماعی انسان نمود پیدا کند و توجه به آموزه‌های دینی، علاوه بر رشد معنوی افراد، در تقویت اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز مؤثر است.