به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی، در خطبه های نماز جمعه این هفته رباط کریم، با اشاره به تغییر رویکرد آمریکا از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی، این تغییر راهبرد را نشانه شکست نظامی آمریکا در برابر ایران دانست.

امام جمعه رباط کریم اظهار کرد: تغییر رویکرد آمریکا از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی و محاصره دریایی و هوایی، نشان‌دهنده شکست این کشور در جنگ نظامی علیه ایران اسلامی است.

وی افزود: آمریکایی‌ها که نتوانستند با بمب و موشک اراده ملت ایران را درهم بشکنند، امروز با ابزار محاصره اقتصادی وارد میدان شده‌اند.

ترابی با بیان اینکه محاصره، ابزار طرف شکست‌خورده در جنگ نظامی است، گفت: اگر آمریکا در میدان نظامی پیروز شده بود، هرگز به سراغ محاصره دریایی و هوایی نمی‌رفت.

وی با اشاره به محاسبات آمریکا درباره فشارهای معیشتی بر مردم ایران بیان کرد: دشمن تصور می‌کند اگر مردم ایران تحت فشار اقتصادی و معیشتی قرار بگیرند، از نظام و رهبری فاصله خواهند گرفت و در نهایت تسلیم خواسته‌های آمریکا می‌شوند.

امام جمعه رباط کریم ادامه داد: این همان محاسبه غلطی است که دشمن بارها مرتکب شده و هر بار با شکست مواجه شده است.

ترابی با اشاره به سابقه تحریم‌ها علیه ایران گفت: در تمام این سال‌ها، دشمنان پیش‌بینی می‌کردند که فشارها به فروپاشی اقتصادی و نظام منجر شود، اما در ۴۷ سال گذشته نه‌تنها نظام فرو نپاشیده، بلکه در عرصه‌هایی مانند تولید علم و فناوری، قدرت نظامی و نفوذ منطقه‌ای قوی‌تر شده است.

وی با تأکید بر ناکامی فشارهای اقتصادی در تغییر نتیجه تقابل با ایران اظهار کرد: آمریکا در جنگ نظامی علیه ایران شکست خورده است و ترامپ اگر تصور می‌کند با محاصره دریایی و هوایی می‌تواند نتیجه را تغییر دهد، سخت در اشتباه است.

امام جمعه رباط کریم افزود: ملت ایران بارها نشان داده است که هرچه فشارها بیشتر شود، مقاومتش نیز افزایش می‌یابد؛ این موضوع یک واقعیت تاریخی است که در طول ۴۷ سال گذشته بارها به اثبات رسیده است.

ترابی در بخش دیگری از سخنان خود، دروغ‌گویی و آنچه گفتاردرمانی ترامپ خواند را تلاشی برای فرار از بحران و شکست توصیف کرد.

وی با طرح پرسش‌هایی درباره ادعاهای ترامپ درخصوص تنگه هرمز گفت: اگر به ادعای ترامپ، تنگه هرمز باز است و تحت کنترل آمریکا قرار دارد، چرا بازار انرژی واکنش مثبتی به این وضعیت نشان نمی‌دهد و چرا قیمت بنزین و گازوئیل در جهان و آمریکا همچنان در حال افزایش است؟