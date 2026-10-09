«نماز جمعه میامی» تریبونی برای مطالبات مردم و آزمون پاسخگویی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی فرهادزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه میامی که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های مردم متدین و همیشه در صحنه ایران اسلامی، اظهار کرد: مردم ایران اسلامی قدردان خدمات مسئولانی هستند که برای خدمت‌رسانی به آنان تلاش می‌کنند.

وی افزود: مسئولانی که دغدغه خدمت به مردم را دارند و در این مسیر صادقانه تلاش می‌کنند، باید بدانند که مردم نیز قدردانی خود را به شکل‌های مختلف، به‌ویژه با حضور در میدان‌ها، نشان خواهند داد.

امام جمعه میامی با اشاره به ماندگاری نام مسئولان خدمتگزار در حافظه مردم، گفت: شهید رجایی با وجود اینکه کمتر از دو ماه در جایگاه ریاست‌جمهوری حضور داشت، همچنان از سوی مردم ایران مورد قدردانی قرار می‌گیرد.

فرهادزاده با اشاره به نام و یاد شخصیت‌هایی همچون رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهیدان رئیسی، باهنر، رجایی و بهشتی، افزود: کسانی که عمر خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی کردند، در یاد و خاطره مردم ماندگار خواهند بود.

وی با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مدیران ادامه داد: مسئولانی که از مسئولیت خود شانه خالی کنند، از مردم فاصله بگیرند و اهل خدمت نباشند، با رویگردانی مردم مواجه خواهند شد و باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.

امام جمعه میامی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم خدمت‌رسانی مسئولان، تصریح کرد: امیدواریم خداوند به مسئولان ما در مسیر خدمت به مردم عزت ببخشد و آنان نیز با حضور در میان مردم، به‌ویژه در صفوف نماز جمعه، ارتباط خود را با آحاد جامعه تقویت کنند.

فرهادزاده با اشاره به جایگاه نماز جمعه در بازتاب مطالبات عمومی، اظهار کرد: هرچه صفوف نماز جمعه پرجمعیت‌تر و باشکوه‌تر باشد، زمینه توجه بیشتر مسئولان به دغدغه‌ها و مطالبات مردم نیز فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه مسائل سیاسی تنها بخشی از موضوعات مطرح‌شده در نماز جمعه است، افزود: بخش مهمی از این فریضه به بیان مطالبات به‌حق مردم اختصاص دارد؛ مطالباتی که شهروندان در طول هفته، به‌ویژه با مراجعه به دفتر امام جمعه، مطرح می‌کنند.

امام جمعه میامی تأکید کرد: پیگیری این مطالبات و توجه مسئولان به مشکلات مردم، مستلزم ارتباط نزدیک مدیران با جامعه و حضور آنان در میان مردم است.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود مسئولان شهرستان میامی از هفته‌های آینده حضور پررنگ‌تری در نماز جمعه داشته باشند، گفت: مدیران باید در صفوف نماز جمعه در کنار مردم قرار بگیرند، مطالبات آنان را بشنوند و خود را از مردم و در کنار آنان بدانند؛ چراکه فاصله گرفتن از مردم می‌تواند مسئولان را از مسیر اصلی خدمت دور کند.

فرهادزاده در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط مسئولان با جامعه، خاطرنشان کرد: انتظار داریم مسئولان از متن مردم باشند و در میان آنان زندگی کنند؛ هرچند بخش عمده مسئولان چنین رویکردی دارند، اما لازم است حضور مدیران در نماز جمعه بیش از گذشته تقویت شود.