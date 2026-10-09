به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد محمودی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به معیارهای ارزیابی قدرت کشورها اظهار کرد: در نگاه مادی، توان تولیدی، قدرت نظامی و هوایی، تعداد هواپیماها، جمعیت و ظرفیت‌های سیاسی از جمله شاخص‌هایی هستند که برای سنجش قدرت کشورها مورد توجه قرار می‌گیرند؛ اما در نگاه الهی، قدرت ابعاد دیگری دارد و میزان اثرگذاری در مسیر حق نیز از معیارهای مهم ارزیابی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه قدرت جمهوری اسلامی ایران را نباید صرفاً بر اساس شاخص‌های مادی ارزیابی کرد، افزود: انقلاب اسلامی، استقلال کشور، اراده ملی، ایمان مردم و برخورداری از رهبری دینی، از مؤلفه‌های مهمی هستند که در کنار توانمندی‌های مادی، قدرت و جایگاه ایران را در عرصه بین‌المللی شکل می‌دهند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با تأکید بر تفاوت معیارهای مادی و الهی در سنجش قدرت کشورها تصریح کرد: در نگاه الهی، توانایی حرکت در مسیر حق و اثرگذاری بر تحولات بر مبنای ارزش‌ها اهمیت دارد؛ بنابراین نمی‌توان قدرت یک کشور را تنها با شاخص‌هایی همچون توان نظامی، اقتصادی و جمعیتی سنجید.

محمودی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در تقویت استقلال و جایگاه ایران در معادلات جهانی ادامه داد: اراده ملی، باورهای دینی و پیوند مردم با رهبری دینی، از ویژگی‌هایی است که باید در کنار ظرفیت‌های مادی کشور مورد توجه قرار گیرد. مجموعه این عوامل زمینه‌ساز حضور مؤثر ایران در تحولات جهانی است.

وی همچنین با اشاره به حضور مردم در مناسبت‌های مذهبی و ملی بیان کرد: مشارکت گسترده مردم در رویدادهایی همچون راهپیمایی اربعین و مراسم تشییع پیکر شهدا، جلوه‌ای از باورهای اعتقادی و پیوند جامعه با ارزش‌های دینی است.

امام‌جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد: این حضور اجتماعی، بیانگر ظرفیت‌های اعتقادی جامعه است و در کنار استقلال کشور و اراده مردم، یکی از مؤلفه‌های قابل توجه در ارزیابی قدرت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

محمودی در ادامه با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای مسلح کشور از پشتیبانی مردم برخوردار هستند و این حمایت مردمی در کنار استقلال ملی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی، از عوامل تقویت عزت و اقتدار ایران محسوب می‌شود.

تنگه هرمز از ابزارهای اثرگذاری ایران در معادلات جهانی است

امام‌جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنگه هرمز پرداخت و با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های راهبردی کشور اظهار کرد: «قطعاً همچنان از اهرم مسدودکردن تنگه هرمز باید استفاده شود.»

وی با اشاره به حمایت اقشار مختلف جامعه از این موضع افزود: موضوع تنگه هرمز در چارچوب مواضع جمهوری اسلامی ایران از اهمیت برخوردار است و حمایت اجتماعی از این رویکرد نیز مورد توجه قرار دارد.

محمودی با اشاره به نقش ارزش‌های اسلامی در جهت‌دهی به تحولات جهانی بیان کرد: ایستادگی در برابر فشارها و پایبندی به ارزش‌های اسلامی از جمله موضوعاتی است که در بررسی نقش کشورها در معادلات بین‌المللی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: توان اثرگذاری در مسیر حق و مقاومت در برابر فشارها، در کنار سایر ظرفیت‌های ملی، از معیارهایی است که می‌تواند جایگاه کشورها را در تحولات جهانی مشخص کند.

حجاب و عفاف موضوعی اجتماعی و فراگیر است

امام‌جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آموزه‌های دینی و سفارش‌های امام علی (ع) اظهار کرد: پایبندی به تعالیم دینی، رعایت حدود الهی و توجه به حیا از موضوعات مهم در زندگی انسان است و رعایت حلال و حرام نیز در همین چارچوب قرار دارد.

محمودی با اشاره به اهمیت موضوع حجاب و عفاف افزود: این موضوع به گروه خاصی از جامعه محدود نمی‌شود، بلکه مسئله‌ای عمومی و اجتماعی است که ابعاد مختلفی دارد و بررسی دقیق آن به تبیین مستمر و طرح مباحث در خطبه‌های متعدد نیازمند است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی زندگی انسان تصریح کرد: انسان در بستر جامعه زندگی می‌کند و زندگی جمعی مستلزم وجود قوانین و ضوابطی است که رعایت آن‌ها برای حرکت در مسیر اهداف اجتماعی ضرورت دارد.

امام‌جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد: مسائل اجتماعی در چارچوب قوانین و ضوابط حاکم بر زندگی جمعی معنا پیدا می‌کنند و بی‌توجهی به این چارچوب‌ها می‌تواند روند حرکت جامعه به سوی اهداف تعیین‌شده را با اختلال مواجه کند.