۱۰ پژوهشگر دانشگاه لرستان در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان

به گزارش خبرنگار مهر، دادستانی ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران از قرار گرفتن نام ۱۰ نفر از پژوهشگران این دانشگاه در تازه‌ترین فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۵ خبر داد و گفت: این دستاورد علمی، بیانگر ظرفیت پژوهشی دانشگاه و حضور اعضای هیئت علمی آن در عرصه‌های علمی بین‌المللی است.

حضور ۱۰ پژوهشگر لرستانی در فهرست دانشمندان برتر جهان

وی گفت: با استناد به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، در تازه‌ترین نسخه فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان (World’s Top 2% Scientists)، نام ۱۰ نفر از پژوهشگران دانشگاه لرستان بر اساس شاخص‌های علمی و استنادی سال ۲۰۲۵ در میان پژوهشگران برتر جهان قرار گرفته است.

ارزیابی بر پایه شاخص‌های علمی و استنادی

رئیس دانشگاه لرستان، افزود: این فهرست بر اساس داده‌های پایگاه علمی اسکوپوس (Scopus) و با استفاده از شاخص ترکیبی C-score تهیه می‌شود و یکی از نظام‌های شناخته‌شده بین‌المللی برای ارزیابی تأثیرگذاری پژوهشی دانشمندان به شمار می‌رود.

دادستانی، بیان داشت: در این ارزیابی، علاوه بر تعداد استنادات علمی، شاخص اچ (h-index)، شاخص اچ‌ام (hm-index)، الگوی همکاری‌های علمی و جایگاه نویسنده در مقالات نیز برای سنجش میزان تأثیرگذاری پژوهشگران مورد توجه قرار می‌گیرد.

بر اساس داده‌های اعلام‌شده، اسامی ۱۰ پژوهشگر دانشگاه لرستان که نام آن‌ها در این فهرست قرار گرفته است، به ترتیب حروف الفبا عبارت‌اند از:

۱. دکتر حمزه امیری؛ زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه.

۲. دکتر محسن ایزدی؛ مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی.

۳. دکتر حکیمه تیموری‌نیا؛ نانوشیمی، دانشکده شیمی.

۴. دکتر احمد جهان‌بخشی؛ مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی.

۵. دکتر امیرحمزه حقی‌آبی؛ علوم آب، دانشکده کشاورزی.

۶. دکتر صبا دلیران؛ شیمی آلی، دانشکده شیمی.

۷. دکتر مسعود علیرضایی؛ علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی.

۸. دکتر علی فرمانی؛ مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی.

۹. دکتر رحیم ملک‌نیا؛ جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی.

۱۰. دکتر یعقوب منصورپناه؛ شیمی کاربردی، دانشکده شیمی.