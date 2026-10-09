به گزارش خبرنگار مهر ، علی قربانی ظهر جمعه در حاشیه جشنواره ملی سیب شیروان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اعتبارات تخصیصی به دهیاری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده، به‌صورت ۶۰ درصد عمرانی و ۴۰ درصد جاری توزیع می‌شود که در بخش عمرانی، حدود ۸۰ درصد منابع به بهسازی و اصلاح معابر روستایی اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های روستایی کشور افزود: تاکنون بیش از ۵۲ هزار پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان در روستاهای کشور به بهره‌برداری رسیده است.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشورادامه داد: در هفته دولت امسال نیز ۱۳ هزار و ۸۰۰ پروژه عمرانی در مناطق روستایی افتتاح شد که نشان‌دهنده شتاب‌گیری روند توسعه زیرساخت‌ها در این مناطق است. همچنین طی دو سال گذشته، ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مستقیم در حوزه‌های مختلف عمرانی روستایی اختصاص یافته است.

وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال‌زایی روستایی تصریح کرد: توزیع ۶ هزار دستگاه ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی و ایجاد ۱۴ هزار فرصت شغلی در بخش‌هایی همچون کارخانه‌های آسفالت و پروژه‌های بوم‌گردی، از جمله اقدامات زیربنایی برای تحول در اقتصاد روستایی بوده است.

قربانی با تأکید بر ضرورت تقویت توان اقتصادی دهیاری‌ها خاطرنشان کرد: ایجاد درآمدهای پایدار برای دهیاری‌ها از اهداف اصلی این برنامه‌هاست تا مدیریت روستاها با اتکا به منابع مالی پایدارتر، بتواند خدمات‌رسانی و اجرای طرح‌های عمرانی را با کیفیت بیشتری دنبال کند.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور در ادامه با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی روستاهای کشور گفت: از مجموع حدود ۴۰ هزار روستای ایران، نزدیک به ۳۰ هزار روستا کمتر از ۵۰۰ نفر جمعیت دارند. از آنجا که توزیع اعتبارات بر اساس سرانه جمعیتی انجام می‌شود، کوچک بودن مقیاس جمعیتی بسیاری از روستاها، مدیریت و تخصیص بهینه منابع را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوهای مدیریت روستایی اظهار کرد: ایران از نظر ساختار مدیریت محلی شباهت‌هایی با فرانسه دارد؛ کشوری که حدود ۳۶ هزار کومون دارد. بر همین اساس، می‌توان با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی و متناسب‌سازی آن‌ها با شرایط بومی کشور، الگوی مدیریت روستایی را اصلاح کرد.

قربانی تأکید کرد: دستیابی به توسعه متوازن و عدالت‌محور در روستاها، نیازمند استفاده بهینه از منابع، تقویت درآمدهای پایدار، توسعه زیرساخت‌ها و بازنگری در شیوه‌های مدیریت محلی است تا همه روستاها، صرف‌نظر از جمعیت و مقیاس خود، از فرصت‌های مناسب برای پیشرفت و برخورداری از خدمات بهره‌مند شوند.