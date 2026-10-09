حذف نقاط کور امدادی در استان ایلام تا پایان ۱۴۰۶

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حفظ و ارتقای آمادگی عملیاتی اظهار کرد: هدف ما این است که با تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، مردم استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن از ثمرات این اقدامات بهره‌مند شوند و زیرساخت‌های امدادی متناسب با نیازهای مختلف مناطق استان در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: تا پایان سال ۱۴۰۶ نباید هیچ نقطه کوری در پوشش پایگاه‌های امدادونجات استان وجود داشته باشد و هر منطقه‌ای که از نظر دستورالعمل‌ها، شاخص‌های جمعیتی، میزان مخاطرات و شرایط احداث پایگاه، ظرفیت ایجاد پایگاه امدادی را داشته باشد، باید در اولویت پیگیری قرار گیرد.

این مسئول تصریح کرد: از معاونین و رؤسای شعب خواسته شده است در حوزه اعتبارات و پیگیری‌های اداری، موضوع ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های امدادی را با جدیت دنبال کنند و با استفاده از ظرفیت منابع ملی و استانی، روند اجرای پروژه‌ها را شتاب بخشند.

مدیرعامل هلال احمر ایلام خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که در پایان سال ۱۴۰۶، مردم استان ایلام نتیجه ملموس تلاش‌ها در پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های امدادی جمعیت هلال احمر را در زندگی و امنیت خود مشاهده کنند و هیچ منطقه‌ای به دلیل نبود زیرساخت امدادی، از خدمات به‌موقع هلال احمر بی‌بهره نماند.

وی در پایان با اشاره به شعار «هلال احمر، همیشه آماده؛ برای امنیت و آرامش مردم ایلام» تأکید کرد: آمادگی کامل در برابر مخاطرات و حذف نقاط کور امدادی، اولویت اصلی این جمعیت در سال‌های پیش‌رو است و با همکاری همه بخش‌ها، این هدف محقق خواهد شد.