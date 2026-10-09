به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهاجرمازندرانی در خطبه های نماز جمعه امروز شهر گرگان با اشاره به جایگاه تنگه هرمز در مناسبات اقتصادی و امنیتی منطقه، بر ضرورت در نظر گرفتن منافع ملی ایران در تصمیم‌گیری‌ها و تحولات مرتبط با این گذرگاه دریایی تأکید کرد.

وی همچنین تحولات غرب آسیا را از منظرهای مختلف قابل بررسی دانست و با اشاره به حماس، حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی عراق، بر ابعاد سیاسی، اعتقادی و اجتماعی مسائل منطقه تأکید کرد.

امام جمعه موقت گرگان در ادامه، پایداری ملت ایران در مسیر استقلال را مورد توجه قرار داد و ایمان و اعتقادات دینی را از عوامل مؤثر در ایستادگی مردم در شرایط دشوار برشمرد.

مهاجرمازندرانی همچنین با اشاره به روز بزرگداشت حافظ شیرازی در ۲۰ مهر، بر اهمیت شناخت میراث فکری و ادبی این شاعر تأکید کرد.

به گفته وی، شعر حافظ علاوه بر ارزش ادبی، حامل مفاهیم اخلاقی، معنوی و قرآنی است و آشنایی با این آثار می‌تواند زمینه شناخت بیشتر نسل جوان از پیشینه فرهنگی ایران را فراهم کند.

وی بهره‌گیری از آثار بزرگان ادب فارسی را در تقویت هویت ملی و انتقال ارزش‌های اخلاقی به نسل‌های آینده مؤثر دانست.