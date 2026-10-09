امام جمعه کنگان: فرزندآوری باید به گفتمان ملی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمود محمودی در خطبه‌های نماز جمعه کنگان با اشاره به اهمیت فرزندآوری و تأکید امام شهید و خلف صالح ایشان بر سیاست‌های جمعیتی اظهار کرد: ایران اسلامی در پیچ تاریخی خود قرار دارد و سیاست‌های جمعیتی باید بر پایه دین و اندیشه امامین انقلاب اسلامی تدوین و اجرا شود.

وی افزایش سن ازدواج را از آسیب‌های جدی در مسیر افزایش جمعیت دانست و افزود: برای اصلاح این روند باید با فرهنگ‌سازی و فراهم کردن زمینه‌های ازدواج آسان، موانع پیش روی جوانان برای تشکیل خانواده برطرف شود.

ایران اسلامی با تکیه بر ایمان، قدرت اول جهان است

امام جمعه کنگان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جایگاه قدرت ایران در جهان بیان کرد: بر اساس محاسبات الهی، کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره می‌داند و برای اقامه حق هراسی ندارد، قدرت اول جهان است.

محمودی با استناد به آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ» اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با محوریت حق‌مداری و برخورداری از پشتوانه اعتقادی و معنوی، از مؤلفه‌های مهم قدرت برخوردار است.

وی تعلق مردم ایران به اهل‌بیت (ع) و نترسیدن از دشمن را از عوامل مهم اقتدار کشور برشمرد و افزود: در دفاع مقدس اول، دوم و سوم، ایمان و اعتقادات دینی زمینه‌ساز نصرت الهی و پیروزی ملت بزرگ ایران بوده است.

اقامه نماز، نخستین ثمره حکومت صالحان است

امام جمعه کنگان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به اجلاس سراسری نماز، بر ضرورت اهتمام مردم و مسئولان به‌ویژه مجموعه آموزش و پرورش به اقامه نماز تأکید کرد.

محمودی با بیان اینکه اقامه نماز باید در ابعاد کمی و کیفی تقویت شود، خواستار توجه بیشتر به مساجد و حضور فعال مردم در این پایگاه‌های دینی شد و گفت: نماز در عرصه‌های مختلف، از جمله جهاد و پیروزی رزمندگان اسلام، نقش مهمی دارد.

هشدار به امارات درباره مواضع ضدایرانی

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سفر بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی و سفر مقام‌های اماراتی به سرزمین‌های اشغالی، نسبت به مواضع و تهدیدهای مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.

امام جمعه کنگان با تأکید بر توانمندی‌های دفاعی ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از اقتدار لازم برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود برخوردار است و در صورت اراده، می‌تواند در زمانی کوتاه به تهدیدهای کشور کوچک امارات پاسخ دهد.

محمودی همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی تنگه هرمز و تسلط جمهوری اسلامی ایران بر آب‌های سرزمینی، این تنگه را از ظرفیت‌های مهم و راهبردی کشور دانست و تأکید کرد: ایران با اقتدار از حقوق قانونی و منافع خود در این منطقه راهبردی دفاع خواهد کرد.

نیروی انتظامی، دژ استوار امنیت کشور است

امام جمعه کنگان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نیروهای انتظامی، تأکید کرد: یکی از افتخارات نیروی انتظامی آن است که فرمانده معظم کل قوا این نیرو را برخاسته از مردم، در کنار مردم و در خدمت مردم معرفی کرده‌اند.

وی نیروهای انتظامی و دیگر نیروهای مسلح را از ارکان امنیت و اقتدار کشور دانست و با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع) درباره جایگاه سپاهیان در حفظ امنیت جامعه و عزت حاکمان، بر اهمیت حمایت از نیروهای مسلح تأکید کرد.

تقدیر از پیگیری مشکلات قضایی و ثبتی مردم کنگان

محمودی در بخش دیگری از خطبه‌ها از حضورهای مکرر رئیس کل دادگستری استان بوشهر و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در شهرستان کنگان و پیگیری مسائل و مشکلات مردم قدردانی کرد.

وی این حضورها و پیگیری‌های مستمر را ارزشمند و شایسته تقدیر دانست و بر اهمیت رسیدگی به مسائل قضایی و ثبتی مردم و رفع مشکلات آنان تأکید کرد.

امام جمعه کنگان همچنین با اشاره به روز بزرگداشت حافظ، از علاقه و انس امام شهید با زبان و ادبیات فارسی و تفسیر اشعار حافظ توسط آیت‌الله حائری شیرازی یاد کرد.

گرامیداشت روز جهانی پست و روز استاندارد، ضرورت توجه به حجاب و عفاف و اجرای قانون در زمینه بدحجابی و برهنگی در جامعه از دیگر محورهای مطرح‌شده در خطبه دوم نماز جمعه کنگان بود.