واکنش سازمان ملل به تصمیم آمریکا برای پخش زنده تیرباران «نضال حسن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که تصمیم مقامات آمریکایی در خصوص پخش زنده عملیات تیرباران نضال حسن، اقدام شکنجه آمیز به شمار می آید.

این سازمان تاکید کرد که حرکت مقامات آمریکایی با ممنوعیت مطلق شکنجه در قوانین بین الملل در تضاد است.

پیشتر وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرد که عملیات تیرباران نضال مالک حسن نظامی این کشور به اتهام قتل ۱۳ نفر در یک پایگاه نظامی به صورت علنی انجام می شود و زنده پخش خواهد شد.

پیت هگست وزیر جنگ آمریکا نیز گفت: ما باید مطمئن شویم که مردم این عملیات را خواهند دید و علنی خواهد بود.

چند روز قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اجرای حکم اعدام در حق نضال حسن یک روان شناس در ارتش آمریکا که باعث مرگ ۱۳ نفر در یک پایگاه نظامی شده بود موافقت کرد.

نضال حسن در سال ۲۰۰۹ با تیراندازی به سمت ۱۳ نفر آنها را در پایگاه نظامی فورت هود تگزاس به قتل رساند. این حمله ۳۰ زخمی نیز برجای گذاشت.

سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا و ترامپ با اجرای حکم اعدام از طریق تیرباران برای نضال مالک حسن موافقت کرده اند.

این نخستین حکم اعدام ارتش آمریکا از سال ۱۹۶۱ خواهد بود.