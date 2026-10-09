مصطفی اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اهداف رقابت‌های ورزشی سازمان دامپزشکی اظهار کرد: دومین دوره مسابقات ورزشی بانوان سازمان دامپزشکی کشور، با حضور ورزشکاران ستاد سازمان و ادارات کل دامپزشکی استان‌های سراسر کشور در چهار رشته ورزشی برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات با برنامه‌ریزی کمیته ورزشی سازمان دامپزشکی کشور، به مناسبت روز ملی دامپزشکی و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان شکل گرفت. هدف اصلی، فراهم کردن زمینه‌ای برای نهادینه‌سازی ورزش در میان کارکنان و ایجاد انگیزه برای ارتقای بهره‌وری در ستاد سازمان و ادارات کل استانی است.

اکبرپور با اشاره به ظرفیت تخصصی کمیته ورزشی سازمان دامپزشکی کشور گفت: بیشتر اعضای این کمیته از اعضای تیم‌های ملی ورزشی و داوران بین‌المللی کشور هستند. بهره‌مندی از این ظرفیت، پشتوانه برنامه‌ریزی و برگزاری رقابت‌های ورزشی کارکنان است.

مدیرکل سرمایه انسانی و تأمین تجهیزات سازمان دامپزشکی کشور، با قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای برگزاری مسابقات و داوران بین‌المللی کشتی کشور افزود: طی دو سال گذشته، این برنامه‌ها در چارچوب بخشنامه‌های بالادستی و مسئولیت‌های سازمان دنبال شده است و امیدواریم برگزاری آن‌ها استمرار یابد.

وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف تقویت شادابی، انگیزه و احساس رضایت در میان کارکنان انجام می‌شود و امیدواریم با استمرار برنامه‌های ورزشی، گامی مؤثر در مسیر نهادینه‌سازی ورزش و ارتقای بهره‌وری کارکنان برداریم.