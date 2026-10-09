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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

نیروهای انتظامی با جان خودشان امنیت کشور را حفظ می‌کنند

نیروهای انتظامی با جان خودشان امنیت کشور را حفظ می‌کنند

خرم‌آباد - امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، تأکید کرد: نیروهای انتظامی با جان خودشان امنیت کشور را حفظ می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام بهروز شمسی فر در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: این عزیزان هم در دوران جنگ و هم در ایامی که جنگ نیست، مرتب درحال‌خدمت رسانی هستند.

وی گفت: امنیت کشور را این عزیزان با جان خودشان حفظ می‌کنند، اشرار و خلاف‌کاران را این عزیزان تحت تعقیب قرار می‌دهند، امنیت را برای جامعه فراهم می‌کنند، کشوری که امنیت داشته باشد، بسیاری از زمینه‌های پیشرفت، تولید، صنعت و آموزش در آن فراهم می‌شود.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، افزود: همه مدیون عزیزان نیروی انتظامی هستیم، تقاضایی که از مسئولان داریم این بوده که نسبت به همه نیروهای نظامی، چه سپاه، چه ارتش و چه نیروی انتظامی، مزایا و حقوق آنها را ارتقا دهند چرا که اصلاً نسبت به زحماتی که این نیروها می‌کشند، مناسب نیست.

حجت‌الاسلام شمسی فر، گفت: در دوران بازنشستگی که هزینه زندگی بیشتر است، خدماتی که به بازنشستگان و به‌خصوص نیروهای نظامی و انتظامی داده می‌شود، مناسب نیست، امیدواریم که مسئولان و نمایندگان مجلس با استفاده از قوانینی که بتواند خدمات بیشتری به این عزیزان ارائه دهند.

وی همچنین با اشاره به مناسبت روز جهانی پست، گفت: به عزیزانی که در این حوزه شبانه‌روز زحمت می‌کشند تبریک می‌گوییم.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد همچنین با اشاره به مناسبت روز جهانی نابینایان، افزود: زیرساخت باید به‌گونه‌ای باشد که این عزیزان هم برای رفت‌وآمدشان در خیابان و معابر مشکلی نداشته باشند.

حجت‌الاسلام شمسی فر همچنین به‌روز جهانی استاندارد اشاره کرد و گفت: امیدواریم کیفیت محصولات و تولیدات ما نظارت این عزیزان روزبه‌روز بهتر شود، جایگاه کشور در تولید محصولات با استاندارد باشد و مردم راضی باشند.

کد مطلب 6972495

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