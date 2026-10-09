به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام بهروز شمسی فر در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: این عزیزان هم در دوران جنگ و هم در ایامی که جنگ نیست، مرتب درحال‌خدمت رسانی هستند.

وی گفت: امنیت کشور را این عزیزان با جان خودشان حفظ می‌کنند، اشرار و خلاف‌کاران را این عزیزان تحت تعقیب قرار می‌دهند، امنیت را برای جامعه فراهم می‌کنند، کشوری که امنیت داشته باشد، بسیاری از زمینه‌های پیشرفت، تولید، صنعت و آموزش در آن فراهم می‌شود.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، افزود: همه مدیون عزیزان نیروی انتظامی هستیم، تقاضایی که از مسئولان داریم این بوده که نسبت به همه نیروهای نظامی، چه سپاه، چه ارتش و چه نیروی انتظامی، مزایا و حقوق آنها را ارتقا دهند چرا که اصلاً نسبت به زحماتی که این نیروها می‌کشند، مناسب نیست.

حجت‌الاسلام شمسی فر، گفت: در دوران بازنشستگی که هزینه زندگی بیشتر است، خدماتی که به بازنشستگان و به‌خصوص نیروهای نظامی و انتظامی داده می‌شود، مناسب نیست، امیدواریم که مسئولان و نمایندگان مجلس با استفاده از قوانینی که بتواند خدمات بیشتری به این عزیزان ارائه دهند.

وی همچنین با اشاره به مناسبت روز جهانی پست، گفت: به عزیزانی که در این حوزه شبانه‌روز زحمت می‌کشند تبریک می‌گوییم.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد همچنین با اشاره به مناسبت روز جهانی نابینایان، افزود: زیرساخت باید به‌گونه‌ای باشد که این عزیزان هم برای رفت‌وآمدشان در خیابان و معابر مشکلی نداشته باشند.

حجت‌الاسلام شمسی فر همچنین به‌روز جهانی استاندارد اشاره کرد و گفت: امیدواریم کیفیت محصولات و تولیدات ما نظارت این عزیزان روزبه‌روز بهتر شود، جایگاه کشور در تولید محصولات با استاندارد باشد و مردم راضی باشند.