آیت الله مظفری: عرضه ارز به مردم اثر پایداری بر بازار نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به تحولات منطقه، مسائل اقتصادی کشور و برخی موضوعات استانی اظهار کرد: مسئولان باید برای کاهش مشکلات معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه، حداکثر تلاش خود را به کار بگیرند.

امام‌جمعه قزوین با اشاره به عرضه ارز به مردم گفت: هدف از اجرای این سیاست، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ارز بوده است؛ با این حال، آنچه تاکنون مشاهده شده، تأثیر چندانی بر قیمت ارز نداشته و پس از کاهش موقت، قیمت‌ها دوباره به سطوح بالای قبلی بازگشته است.

وی با بیان اینکه اجرای این سیاست نیازمند بررسی و تحلیل بیشتر است، افزود: عرضه ارز به مردم، علاوه بر اینکه ممکن است نتیجه مورد انتظار را به همراه نداشته باشد، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از ارز کشور را در اختیار افراد قرار دهد و مردم را به نگهداری سرمایه‌های خود در قالب ارز تشویق کند.

مظفری با اشاره به تأکید رهبر شهید بر پرهیز مردم از هزینه‌کرد سرمایه‌هایشان برای خرید ارز، از مسئولان خواست راهکارهای مؤثرتر و پایدارتری برای کنترل قیمت ارز در پیش بگیرند.

وی مدیریت منشأ تقاضا، افزایش شفافیت بازار، تسهیل عرضه ارز تجاری و کنترل ناترازی‌های پولی و مالی را از جمله راهکارهایی دانست که می‌تواند به کنترل بازار ارز کمک کند.

لزوم تثبیت قیمت کالاهای اساسی در قزوین

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، طرح شهرداری تهران برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی به مدت شش ماه را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند خیال مردم را از بابت تغییر قیمت این کالاها در یک بازه زمانی مشخص آسوده کند.

وی پیشنهاد کرد شهرداری قزوین نیز این طرح را بررسی کند و افزود: اگر اجرای چنین برنامه‌ای در تهران امکان‌پذیر بوده است، احتمال اجرای آن در سایر استان‌ها نیز وجود دارد و در صورت گسترش آن به سطح کشور، مردم بیشتری از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

ایران در عرصه‌های مختلف قدرت‌های جهانی را به چالش کشیده است

مظفری با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، به سخنی از یک دانشمند آمریکایی درباره تبدیل ایران به چهارمین قدرت جهانی در صورت تسلط کامل بر تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: رهبر شهید در پیام هفته دفاع مقدس، با نگاهی مبتنی بر محاسبات الهی، جایگاه ایران متکی بر ایمان مردم و اهل‌بیت(ع) را فراتر از محاسبات صرفاً مادی دانسته بودند.

وی با بیان اینکه ایران در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی قدرت‌های بزرگ را به چالش کشیده است، اظهار کرد: تکیه بر ایمان، آرمان‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی، عامل مهمی در اقتدار ایران اسلامی است.

تأکید بر پیوند علم و ایمان

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به دستاوردهای علمی دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی گفت: برخلاف این ادعا که دین مانع پیشرفت علمی است، ایران اسلامی با تکیه بر ایمان مردم و تلاش علمی دانش‌آموزان و دانشجویان خود، پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است.

وی با اشاره به موفقیت اخیر تیم اخترشناسی و نجوم دانش‌آموزی ایران و کسب رتبه نهم کنکور از سوی یکی از بانوان استان، این موفقیت‌ها را نشانه‌ای از ظرفیت علمی نسل جوان دانست و بر ضرورت تداوم پیشرفت‌های علمی کشور تأکید کرد.