به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هم‌زمان با اعتصاب و تظاهرات اتحادیه‌های کارگری بلژیک علیه برنامه‌های بودجه‌ای و سیاست‌های ریاضتی دولت، درگیری‌هایی در نزدیکی ایستگاه مرکزی بروکسل رخ داد.

بر اساس گزارش رسانه بلژیکی وی‌آرتی نیروهای امنیتی با یورش و شلیک گاز اشک‌آور به اعتراضات واکنش نشان دادند. هنوز آمار رسمی از شمار بازداشت‌شدگان یا مجروحان اعلام نشده بود.

اتحادیه‌های کارگری به کاهش احتمالی هزینه‌های عمومی، افزایش هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی بر خانوارها اعتراض دارند. راهپیمایی اصلی اتحادیه سوسیالیستی کارگران قرار بود از نزدیکی ایستگاه مرکزی بروکسل به سمت ایستگاه بروکسل-میدی حرکت کند.

اعتراضات همچنین موجب اختلال گسترده در حمل‌ونقل عمومی شد و فرودگاه بروکسل از لغو حدود ۱۴۰ پرواز خبر داد.