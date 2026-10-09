  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

درگیری پلیس با معترضان در بروکسل هم‌زمان با اعتصاب سراسری کارگران

درگیری پلیس با معترضان در بروکسل هم‌زمان با اعتصاب سراسری کارگران

اعتراضات کارگری در بروکسل در آستانه آغاز راهپیمایی سراسری به درگیری با پلیس کشیده شد و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن افراد از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هم‌زمان با اعتصاب و تظاهرات اتحادیه‌های کارگری بلژیک علیه برنامه‌های بودجه‌ای و سیاست‌های ریاضتی دولت، درگیری‌هایی در نزدیکی ایستگاه مرکزی بروکسل رخ داد.

بر اساس گزارش رسانه بلژیکی وی‌آرتی نیروهای امنیتی با یورش و شلیک گاز اشک‌آور به اعتراضات واکنش نشان دادند. هنوز آمار رسمی از شمار بازداشت‌شدگان یا مجروحان اعلام نشده بود.

اتحادیه‌های کارگری به کاهش احتمالی هزینه‌های عمومی، افزایش هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی بر خانوارها اعتراض دارند. راهپیمایی اصلی اتحادیه سوسیالیستی کارگران قرار بود از نزدیکی ایستگاه مرکزی بروکسل به سمت ایستگاه بروکسل-میدی حرکت کند.

اعتراضات همچنین موجب اختلال گسترده در حمل‌ونقل عمومی شد و فرودگاه بروکسل از لغو حدود ۱۴۰ پرواز خبر داد.

درگیری معترضان با پلیس در بروکسل هم‌زمان با اعتصاب سراسری کارگران

درگیری معترضان با پلیس در بروکسل هم‌زمان با اعتصاب سراسری کارگران

درگیری معترضان با پلیس در بروکسل هم‌زمان با اعتصاب سراسری کارگران

کد مطلب 6972536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها