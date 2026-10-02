به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته شهر روانسر به امامت حاج ماموستا ملا محمد محمودی، امام جمعه شهرستان روانسر، با حضور مردم مؤمن و نمازگزاران در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

حاج ماموستا ملا محمد محمودی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، در ادامه سلسله مباحث تفسیری خود، بخش چهارم تفسیر آیه ۱۶ سوره مبارکه لقمان را تشریح کرد و به ابعاد اعتقادی، اخلاقی و تربیتی این آیه شریفه پرداخت.

وی با اشاره به آیه «یَا بُنَیَّ إِنَّهَا إِن تَکُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُن فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّمَاوَاتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ...» اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های این آیه، توجه انسان به علم و احاطه کامل خداوند متعال بر اعمال و رفتار بندگان است و هیچ عمل، رفتار، گفتار و نیتی از علم پروردگار پنهان نمی‌ماند.

هیچ عملی از علم خداوند پنهان نمی‌ماند

امام جمعه روانسر با تأکید بر اینکه هیچ فعلی از خداوند متعال پوشیده نیست، گفت: انسان باید همواره مراقب اعمال و رفتار خود باشد و بداند حتی کوچک‌ترین اعمال نیز در پیشگاه خداوند متعال محفوظ است.

وی با اشاره به تعبیر قرآنی «مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ» افزود: حتی اگر عملی به اندازه یک دانه خردل باشد و در جایی بسیار دور، پنهان و دست‌نیافتنی قرار گیرد، از علم و احاطه خداوند متعال خارج نخواهد بود.

حاج ماموستا ملا محمد محمودی خاطرنشان کرد: این آموزه قرآنی، انسان مؤمن را به مراقبت بیشتر از رفتار، گفتار و اعمال خود دعوت می‌کند؛ چراکه هیچ کار خیری هرچند کوچک بدون پاداش نمی‌ماند و هیچ گناهی نیز از حساب و کتاب الهی پنهان نخواهد شد.

وی در ادامه خطبه با بیان داستان حضرت قتاده رضی‌الله‌عنه، به اهمیت توجه به علم و نظارت خداوند بر اعمال انسان پرداخت و این داستان را نمونه‌ای برای تبیین بهتر مفاهیم آیه شریفه دانست.

امام جمعه شهرستان روانسر با اشاره به نمونه‌هایی از زندگی و رفتار بزرگان دین، بر ضرورت تقویت احساس مسئولیت در برابر خداوند متعال تأکید کرد و گفت: انسان مؤمن نباید تنها به اعمال آشکار خود توجه داشته باشد، بلکه باید نسبت به اعمال پنهانی و رفتارهایی که دیگران از آن اطلاع ندارند نیز مراقبت کند.

وی همچنین با اشاره به سه نمونه قرآنی درباره پنهان بودن اعمال انسان بیان کرد: ممکن است انسان بتواند عملی را از دید مردم پنهان کند، اما هیچ عملی از علم و آگاهی خداوند متعال مخفی نخواهد ماند.

حاج ماموستا ملا محمد محمودی تأکید کرد: معیار اصلی در زندگی انسان مؤمن، رضایت خداوند متعال است و مؤمن باید در خلوت و آشکار، رفتار خود را بر اساس تقوا و پرهیزگاری تنظیم کند.

وی در بخش دیگری از خطبه با اشاره به تعبیر «دانه خردل» در آیه شریفه گفت: انسان نباید هیچ گناهی را کوچک بشمارد.

امام جمعه روانسر خاطرنشان کرد: گاهی انسان گناهی را کوچک تصور می‌کند و به دلیل ناچیز بودن آن، نسبت به انجام یا تکرار آن بی‌تفاوت می‌شود، در حالی که آموزه‌های قرآن کریم انسان را به مراقبت از همه اعمال دعوت می‌کند.

وی افزود: همان‌گونه که انسان نباید گناهان کوچک را ناچیز بشمارد، نباید اعمال خیر کوچک را نیز بی‌ارزش بداند، چراکه ممکن است یک کار خیر کوچک نزد خداوند متعال دارای ارزش فراوان باشد.

تأکید بر توبه، تربیت فرزندان و مراقبت از اعمال

حاج ماموستا ملا محمد محمودی در ادامه به موضوع افرادی که مرتکب گناهان بزرگ می‌شوند پرداخت و بر ضرورت بازگشت انسان به سوی خداوند، توبه، اصلاح رفتار و دوری از گناه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه انسان نباید در برابر گناه احساس امنیت کاذب داشته باشد، خاطرنشان کرد: توجه به حسابرسی الهی می‌تواند نقش مهمی در اصلاح رفتار فردی و اجتماعی انسان داشته باشد.

امام جمعه شهرستان روانسر همچنین با اشاره به نصیحت‌های حضرت لقمان حکیم، آیه ۱۶ سوره مبارکه لقمان را بخشی مهم از مجموعه سفارش‌های تربیتی لقمان به فرزندش دانست و گفت: این آیات مجموعه‌ای ارزشمند از آموزه‌های اعتقادی، اخلاقی و تربیتی برای نسل‌های مختلف است.

وی تأکید کرد: والدین باید در تربیت فرزندان، علاوه بر توجه به مسائل مادی و دنیوی، آنان را با خداشناسی، تقوا، مسئولیت‌پذیری و مراقبت از اعمال آشنا کنند.

حاج ماموستا ملا محمد محمودی در ادامه خطبه با اشاره به برخی تفاسیر و دیدگاه‌های مفسران درباره آیه ۱۶ سوره مبارکه لقمان، ابعاد مختلف این آیه را مورد بررسی قرار داد و نکات تفسیری و تربیتی آن را برای نمازگزاران بیان کرد.

وی در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود، توجه به علم و نظارت همیشگی خداوند متعال را یکی از مهم‌ترین عوامل اصلاح رفتار انسان دانست و بر ضرورت تقویت تقوا و پرهیز از گناه تأکید کرد.

پایان حضور نظامی آمریکا در عراق از نگاه امام جمعه روانسر

امام جمعه روانسر در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تحولات عراق و پایان حضور نظامیان آمریکایی در این کشور اظهار کرد: روز چهارشنبه گذشته در عراق جشن پایان حضور نظامیان آمریکایی در بغداد برگزار شد.

پایان حضور نظامی آمریکا در عراق در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ نیز در گزارش‌های بین‌المللی به‌عنوان پایان مأموریت نظامی آمریکا در این کشور پس از بیش از دو دهه حضور گزارش شده است.

حاج ماموستا ملا محمد محمودی با بیان اینکه آمریکا و کشورهای همراه آن در سال ۲۰۰۳ وارد عراق شدند، گفت: نزدیک به ۲۳ سال است که عراق درگیر حضور و سلطه نیروهای خارجی بوده و پایگاه‌های آمریکا نیز تحت نظارت دولت عراق قرار داشت.

وی افزود: بر اساس توافق انجام‌شده، ارتش و نیروهای نظامی آمریکا از کشور عراق خارج شدند.

امام جمعه روانسر ادامه داد: برخی گروهک‌ها در عراق تلاش کردند پایگاه‌های آمریکایی در این کشور باقی بماند و همچنان مورد حمایت قرار گیرد.

وی گفت: در عراق توسط این گروهک‌ها و پایگاه‌های نظامی آمریکا، قتل‌عام‌های گسترده انجام می‌گرفت و مردم مظلوم عراق کشته می‌شدند و تکفیری‌ها نیز با حمایت از پایگاه‌های آمریکایی در عراق جولان می‌دادند.

حاج ماموستا ملا محمد محمودی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در زمان صدام حسین، گروه‌هایی بسیج و آموزش دیده بودند تا پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق وجود نداشته باشد.

وی افزود: داعش، گروهک‌های ضد دولتی عراق و گروهک‌های ضد مردمی، همه آنها توسط پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق حمایت می‌شدند.

امام جمعه شهرستان روانسر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با حضور پایگاه‌های نظامی آمریکایی، جمعی از فرماندهان جبهه‌های مقاومت، مانند حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، به شهادت رسیدند.

وی همچنین اظهار کرد: انواع فتنه‌ها و توطئه‌ها، چه در عراق و چه در ایران، توسط آمریکایی‌ها ایجاد می‌شد.

حاج ماموستا ملا محمد محمودی با اشاره به پایان حضور نظامی آمریکا در عراق گفت: پایان اشغالگری آمریکا در عراق و ان‌شاءالله در کل منطقه آسیا و خاورمیانه، به برکت مقاومت و ایستادگی ایران و عراق و جبهه‌های مقاومت، سپاه کفر دیگر در غرب آسیا نخواهند ماند.

وی افزود: آمریکایی‌ها در عراق بدون مذاکره و بدون منت رفتند؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته در افغانستان نیز از این کشور خارج شدند.

امام جمعه روانسر در ادامه با اشاره به درگیری‌ها و حملات نظامی میان ایران و آمریکا اظهار کرد: در جنگ ایران و آمریکا، اغلب پایگاه‌های نظامی آمریکایی مورد آماج سنگین سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

حاج ماموستا ملا محمد محمودی همچنین با اشاره به حضور نظامی آمریکا در افغانستان گفت: آمریکایی‌ها چند سالی در افغانستان بودند و مردم مظلوم آن شهر و دیار را قتل‌عام می‌کردند. آنها بیش از ۲۰ سال در افغانستان بودند و به مردم ظلم و جنایت کردند.

وی ادامه داد: به برکت ایستادگی مردم، آمریکا در افغانستان نیز مانند عراق این کشور را ترک کرد.

امام جمعه شهرستان روانسر در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت‌های اسلامی، همانند دولت و ملت عراق، بتوانند نیروهای نظامی آمریکا را از کشورهای خود بیرون کنند.

وی تأکید کرد: آنچه امروز در عراق اتفاق افتاده، پایان یک دوره طولانی حضور نظامی خارجی در این کشور است و ملت‌های منطقه باید با حفظ وحدت، استقلال و ایستادگی، برای امنیت و آینده کشورهای خود تصمیم بگیرند.

امنیت؛ نعمتی که با تلاش شبانه‌روزی فراجا حفظ می‌شود

حاج ماموستا ملا محمد محمودی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه شهر روانسر، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، این مناسبت را به فرمانده و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان تبریک گفت.

وی امنیت را یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی و از اساسی‌ترین نیازهای جامعه دانست و اظهار کرد: بخش مهمی از این امنیت با تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و همراهی مردم تأمین می‌شود.

امام جمعه شهرستان روانسر با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی افزود: برادران عزیز ما در نیروی انتظامی در گرما و سرما، شب و روز و در شرایط مختلف برای حفظ امنیت مردم، مبارزه با جرم و تأمین آرامش خانواده‌ها تلاش می‌کنند و این خدمت شایسته تقدیر و تشکر است.

وی همچنین از حضور فرمانده و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان در نماز جمعه قدردانی کرد و گفت: از حضور فرمانده محترم و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان در نماز جمعه صمیمانه تشکر می‌کنم و از خداوند متعال برای همه عزیزان فراجا، سلامتی، عزت، توفیق خدمت بیشتر و عاقبت‌به‌خیری مسئلت دارم.

حاج ماموستا ملا محمد محمودی در پایان، هفته فراجا را به مجموعه نیروی انتظامی تبریک گفت و برای حافظان امنیت کشور و شهرستان روانسر آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

درخواست مساعدت برای تکمیل ایزوگام مسجد جامع روانسر

امام جمعه شهرستان روانسر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده برای بهسازی و ایزوگام بخش‌هایی از مسجد جامع شهر روانسر، از اقدامات صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت ساختمان مسجد تقدیر کرد.

وی با اشاره به اجرای عملیات ایزوگام سرویس‌های بهداشتی مسجد جامع، از خیرین، نمازگزاران و مردم نیکوکار شهرستان درخواست کرد در صورت توان برای تأمین هزینه‌های این طرح و تکمیل عملیات عمرانی مسجد جامع مساعدت و همکاری کنند.

حاج ماموستا ملا محمد محمودی با قدردانی از هیئت امنای مسجد جامع، خیرین، نمازگزاران و تمامی افرادی که در این امر مشارکت داشته‌اند، اظهار کرد: مشارکت مردم در عمران و آبادانی مساجد، اقدامی ارزشمند و ماندگار است.