امام جمعه سروآباد: وحدت و هوشیاری، ضامن امنیت و آرامش جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سروآباد که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از نعمت‌های الهی، اظهار کرد: حضور در خانه‌های خدا و اقامه نماز جمعه از نعمت‌های ارزشمندی است که مؤمنان باید قدر آن را بدانند.

وی با بیان اینکه برخورداری از ایمان، امنیت، آرامش و امکان عبادت شایسته شکرگزاری است، افزود: انسان باید در کنار سپاسگزاری زبانی از پروردگار، از این نعمت‌ها در مسیر درست و مورد رضایت خداوند بهره بگیرد.

امام جمعه سروآباد با اشاره به آیه شریفه «لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ» بیان کرد: شکر واقعی نعمت‌های الهی تنها به بیان عبارت «الحمدلله» محدود نمی‌شود، بلکه این شکرگزاری باید در رفتار و عملکرد افراد و نحوه تعامل آنان با دیگران نمود پیدا کند.

ماموستا حسینی رعایت حقوق مردم، دستگیری از نیازمندان و تلاش برای حفظ همبستگی اجتماعی را از جلوه‌های شکرگزاری عملی دانست و تأکید کرد: هر فردی باید به سهم خود برای تقویت وحدت و حفظ آرامش جامعه مسئولیت‌پذیر باشد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدها و شایعات، خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که از ایمان، آگاهی و همدلی برخوردار باشد و اعضای آن در قبال یکدیگر احساس مسئولیت کنند، در برابر تهدیدهای بیرونی و زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.