ماموستا حسینی: تقوا ضامن سعادت دنیا و آخرت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته مسجد جامع سروآباد با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: تقوا تنها به انجام عبادات محدود نمیشود، بلکه باید در تمام ابعاد زندگی انسان از جمله گفتار، رفتار، کسبوکار، روابط اجتماعی، امانتداری، زندگی خانوادگی و رعایت حقوق دیگران تجلی یابد.
وی افزود: خداوند متعال برای اهل تقوا راه نجات از مشکلات و رزقی فراتر از گمان آنان قرار داده و این وعده الهی، نشانه جایگاه والای پرهیزگاران در پیشگاه خداوند است.
امام جمعه سروآباد با بیان اینکه تقوا زمینهساز سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه است، تصریح کرد: هر اندازه فرهنگ تقوا در جامعه تقویت شود، زمینه بروز آسیبهایی همچون دروغ، خیانت، رشوه، ظلم، فساد و بیاعتمادی کاهش خواهد یافت و آرامش، امنیت و همدلی در جامعه گسترش مییابد.
ماموستا حسینی تقوا را عامل استحکام بنیان خانواده، افزایش اعتماد عمومی، برکت در رزق و روزی و آرامش در زندگی دانست و خاطرنشان کرد: جامعهای که ارزشهای دینی و اخلاقی را سرلوحه خود قرار دهد، مسیر پیشرفت و تعالی را با اطمینان بیشتری طی خواهد کرد.
وی اخلاص در عبادت، راستگویی، امانتداری، نیکی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم، صبر در سختیها و دوری از گناه را از مهمترین ویژگیهای اهل تقوا برشمرد و گفت: مؤمنان باید در همه عرصههای زندگی، رضایت الهی را بر منافع شخصی مقدم بدانند.
امام جمعه سروآباد در پایان با اشاره به پاداش عظیم پرهیزگاران در سرای آخرت، اظهار کرد: نعمتهای بهشتی فراوان و وصفناپذیر است، اما بزرگترین نعمتی که خداوند به بندگان صالح خود عطا میکند، توفیق دیدار پروردگار متعال خواهد بود و این بالاترین آرزوی اهل ایمان است.
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