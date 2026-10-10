محمد هادی مصلحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی تمدید شد، اظهار کرد: ۱۶ کد رشته محل جدید دانشگاه پیام نور در ۳ واحد دانشگاهی خراسان جنوبی در اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته و ثبت نام بدون کنکور اضافه شده است.

وی گفت: با انتشار اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته ۱۶ کد رشته محل جدید در ۳ واحد دانشگاهی حاجی آباد، بشرویه و خضری دشت بیاض، به جمع ۸۷ کد رشته محل قبلی دانشگاه پیام‌نور استان خراسان جنوبی اضافه شد.

مصلحی افزود: متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام‌نور استان تا ۱۹ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش از بین ۱۰۳ کد رشته محل در ۱۰ مرکز و واحد دانشگاه پیام‌نور، رشته‌های مورد نظر خود را بدون آزمون و تنها بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب و یا انتخاب‌های قبلی را ویرایش کنند.

وی بیان کرد: افرادی که در کنکورسراسری ثبت نام نکرده‌اند و همچنین افرادی که کنکور داده‌اند و می‌خواهند رشته‌های بدون کنکور را هم انتخاب کنند ،می‌تواند برای ثبت نام در دانشگاه پیام‌نور بر اساس سوابق تحصیلی اقدام کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی بیان کرد: افرادی که نظام ۶-۳-۳ را گذارنده‌اند و همچنین افرادی که مدرک پیش دانشگاهی دارند و همچنین افرادی که مدرک دیپلم کاردانش قدیم دارند، باید پیش دانشگاهی را گذرانده باشند و یا مدرک فوق دیپلم داشته باشند تا در دانشگاه پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی ثبت نام کنند.