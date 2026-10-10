  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۹

تمدید ثبت‌نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

تمدید ثبت‌نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی از تمدید ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی خبر داد.

محمد هادی مصلحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی تمدید شد، اظهار کرد: ۱۶ کد رشته محل جدید دانشگاه پیام نور در ۳ واحد دانشگاهی خراسان جنوبی در اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته و ثبت نام بدون کنکور اضافه شده است.

وی گفت: با انتشار اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته ۱۶ کد رشته محل جدید در ۳ واحد دانشگاهی حاجی آباد، بشرویه و خضری دشت بیاض، به جمع ۸۷ کد رشته محل قبلی دانشگاه پیام‌نور استان خراسان جنوبی اضافه شد.

مصلحی افزود: متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام‌نور استان تا ۱۹ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش از بین ۱۰۳ کد رشته محل در ۱۰ مرکز و واحد دانشگاه پیام‌نور، رشته‌های مورد نظر خود را بدون آزمون و تنها بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب و یا انتخاب‌های قبلی را ویرایش کنند.

وی بیان کرد: افرادی که در کنکورسراسری ثبت نام نکرده‌اند و همچنین افرادی که کنکور داده‌اند و می‌خواهند رشته‌های بدون کنکور را هم انتخاب کنند ،می‌تواند برای ثبت نام در دانشگاه پیام‌نور بر اساس سوابق تحصیلی اقدام کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی بیان کرد: افرادی که نظام ۶-۳-۳ را گذارنده‌اند و همچنین افرادی که مدرک پیش دانشگاهی دارند و همچنین افرادی که مدرک دیپلم کاردانش قدیم دارند، باید پیش دانشگاهی را گذرانده باشند و یا مدرک فوق دیپلم داشته باشند تا در دانشگاه پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی ثبت نام کنند.

کد مطلب 6972941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها