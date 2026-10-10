به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نمودار و داده‌های معاملاتی بازار جهانی فلزات گرانبها، نرخ انس جهانی طلا و نقره بر پایه دلار ایالات متحده آمریکا (USD - United States Dollar) با ثبت روند صعودی و رشد روزانه همراه شد. بر اساس ارقام ثبت‌شده در جدول و نمودار طلا (gold_chart)، ارزش هر اونس (oz) طلای جهانی با جهش مثبت ۶۲ دلار و ۸۸ سنتی مواجه شد که افزایشی معادل ۱.۵۲ درصد را به ثبت رساند و به رقم ۴,۱۹۴.۴ دلار رسید.

همچنین در معاملات یک‌روزه (1 Day)، بهای هر اونس (oz) نقره بر حسب دلار آمریکا (USD - United States Dollar) نیز سیر پرشتاب صعودی در پیش گرفت؛ به طوری که ارزش این فلز با افزایش ۱ دلار و ۶۶ سنتی، رشدی به میزان ۲.۸۲ درصد را تجربه کرد و در سطح ۶۰.۸۲ دلار معامله شد.