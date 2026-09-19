نمودار قیمت نقره در ۱۰ سال گذشته؛ تحلیل روند قیمت نقره

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت نقره در ۱۰ سال گذشته دورههای متفاوتی از ثبات، افت و رشد را تجربه کرده است. بررسی نمودار این بازه نشان میدهد که حرکت قیمت نقره فقط به یک عامل وابسته نیست و شرایط اقتصادی، تقاضای صنعتی، سیاستهای پولی و وضعیت عرضه میتوانند مسیر آن را تغییر دهند.
به همین دلیل، افرادی که به خرید نقره آنلاین یا فیزیکی بهعنوان یک گزینه سرمایهگذاری فکر میکنند، بهتر است روند تاریخی قیمت و عوامل اثرگذار بر آن را در کنار یکدیگر بررسی کنند.
در بازار ایران نیز نرخ ارز به این معادله اضافه میشود. به همین دلیل، برای تحلیل روند قیمت نقره باید علاوه بر نمودار جهانی، عوامل مؤثر بر قیمت این فلز در بازار داخلی را هم در نظر گرفت.
نمودار قیمت نقره در ۱۰ سال گذشته چه روندی را نشان میدهد؟
بررسی نمودار قیمت جهانی نقره از ۲۰۱۶ تا سپتامبر ۲۰۲۶ نشان میدهد که این فلز یک مسیر صعودی ساده و پیوسته نداشته است. دورههای نسبتاً آرام، جهشهای سریع و اصلاحهای سنگین بارها جای یکدیگر را گرفتهاند. این رفتار تا حدی به ماهیت دوگانه نقره برمیگردد؛ فلزی که هم یک دارایی سرمایهای است و هم مصرف صنعتی گستردهای دارد.
۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹؛ چند سال نوسان بدون جهش بزرگ
در سالهای ابتدایی این بازه، قیمت نقره بیشتر در محدودههای پایینتر حرکت میکرد و هنوز خبری از جهشهای سالهای بعد نبود. قیمت در ۲۰۱۶ رشدهایی را تجربه کرد، اما این حرکت پایدار نماند و طی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ دوباره تحت فشار قرار گرفت. در ۲۰۱۹ نشانههای بازگشت قیمت بیشتر شد و میانگین سالانه نقره به حدود ۱۶.۲۱ دلار برای هر اونس رسید.
در مجموع، نمودار این چهار سال بیشتر یک دوره نوسانی را نشان میدهد؛ دورهای که زمینه حرکت بزرگتر نقره از سال ۲۰۲۰ به بعد را فراهم کرد.
۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱؛ کرونا مسیر نمودار را تغییر داد
سال ۲۰۲۰ یکی از نقاط عطف مهم نمودار نقره بود. با آغاز همهگیری کرونا، قیمت ابتدا همراه با شوک بازارهای مالی افت کرد، اما افزایش تقاضا برای داراییهای امن، سیاستهای پولی انبساطی و ورود سرمایه به صندوقهای مبتنی بر نقره، مسیر بازار را تغییر داد. میانگین قیمت نقره در این سال به ۲۰.۵۵ دلار رسید که نسبت به سال قبل حدود ۲۷ درصد بیشتر بود.
در ۲۰۲۱ بازگشایی اقتصادها، تقاضای صنعتی را نیز تقویت کرد. مصرف صنعتی نقره ۹ درصد افزایش یافت و به رکورد آن زمان رسید؛ در کنار آن، تقاضای فیزیکی برای شمش و سکه نقره نیز ۳۶ درصد رشد کرد. نتیجه این شرایط، افزایش میانگین سالانه قیمت به ۲۵.۱۴ دلار بود.
۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴؛ اصلاح قیمت و شروع یک موج صعودی تازه
بعد از رشد سریع دو سال قبل، نقره وارد دوره اصلاح شد. میانگین قیمت در ۲۰۲۲ حدود ۲۱.۷۳ دلار بود و در ۲۰۲۳ به ۲۳.۳۵ دلار رسید. بازار بخشی از جهش قبلی را پس داد و سپس بهتدریج دوباره به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کرد.
این روند در ۲۰۲۴ جدیتر شد. میانگین سالانه نقره به حدود ۲۸.۲۷ دلار رسید و تقاضای صنعتی، بهویژه در بخشهایی مانند انرژی خورشیدی و تجهیزات الکتریکی، نقش پررنگتری در بازار پیدا کرد.
۲۰۲۵؛ شتاب گرفتن رشد و شکستن سقفهای قبلی
در ۲۰۲۵ حرکت صعودی نقره وارد مرحله متفاوتی شد. براساس World Silver Survey ۲۰۲۶، میانگین قیمت نقره در این سال با رشد ۴۲ درصدی به کمی بیش از ۴۰ دلار برای هر اونس رسید. قیمت که سال را زیر ۲۹ دلار آغاز کرده بود، در دسامبر تا محدوده ۸۴ دلار پیش رفت و چند رکورد تاریخی را پشت سر گذاشت.
این جهش فقط نتیجه افزایش تقاضا نبود. کاهش موجودیهای قابل دسترس، انتقال بخشی از فلز به انبارهای CME و افزایش سرمایهگذاری در محصولات بورسی مبتنی بر نقره، بازار فیزیکی را تحت فشار قرار داد. ۲۰۲۵ همچنین پنجمین سال متوالی کسری بازار نقره بود؛ یعنی تقاضای جهانی بار دیگر از عرضه بیشتر شد.
۲۰۲۶؛ رکورد تاریخی، سقوط سریع و بازگشت نوسان
شروع ۲۰۲۶ ادامه آرام روند سال قبل نبود. نقره در ژانویه برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد و براساس دادههای LBMA در ۲۹ ژانویه به ۱۱۸.۴۵ دلار برای هر اونس رسید؛ بالاترین قیمت ثبتشده در دادههای LBMA.
اما ماندگاری قیمت در این محدوده کوتاه بود. تا ۲۳ مارس نرخ نقره به ۶۷.۲۳ دلار کاهش یافت و سهماهه دوم را نیز در ۵۸.۷۹۵ دلار به پایان رساند. فاصله زیاد میان سقف و کف، ۲۰۲۶ را به یکی از پرنوسانترین مقاطع این نمودار تبدیل کرده است.
تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ نیز قیمت جهانی نقره دوباره در محدوده ۶۷ دلار برای هر اونس قرار دارد. بنابراین مهمترین نکته درباره ۲۰۲۶ فقط ثبت یک رکورد تاریخی نیست؛ نمودار نشان میدهد که جهشهای سریع میتوانند با اصلاحهای بسیار سنگین همراه شوند.
اگر کل این دوره را کنار هم قرار دهیم، مسیر نقره از محدوده میانگین ۱۷ دلاری سال ۲۰۱۶ به بازاری رسیده که در ۲۰۲۶ حتی قیمتهای سهرقمی را تجربه کرده است. با این حال، مسیر میان این دو نقطه بهاندازه خود رشد اهمیت دارد.
جدول قیمت نقره در ۱۰ سال گذشته
نمودار قیمت جهانی نقره از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶
برای مشاهده واضحتر تغییرات، میانگین سالانه قیمت جهانی نقره را از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ میتوان کنار هم قرار داد. اعداد برحسب دلار آمریکا برای هر اونس تروا هستند. از آنجا که ۲۰۲۶ هنوز به پایان نرسیده است، بهجای میانگین سالانه، وضعیت این سال تا زمان تهیه گزارش جداگانه درج شده است.
|
سال
|
میانگین قیمت هر اونس نقره
|
۲۰۱۶
|
۱۷.۱۴ دلار
|
۲۰۱۷
|
۱۷.۰۵ دلار
|
۲۰۱۸
|
۱۵.۷۱ دلار
|
۲۰۱۹
|
۱۶.۲۱ دلار
|
۲۰۲۰
|
۲۰.۵۵ دلار
|
۲۰۲۱
|
۲۵.۱۴ دلار
|
۲۰۲۲
|
۲۱.۷۳ دلار
|
۲۰۲۳
|
۲۳.۳۵ دلار
|
۲۰۲۴
|
۲۸.۲۷ دلار
|
۲۰۲۵
|
۴۰.۰۳ دلار
|
۲۰۲۶ (تا ۱۰ سپتامبر)
|
حدود ۶۷ دلار قیمت فعلی؛ سقف ۱۱۸.۴۵ دلار در ۲۹ ژانویه
این دادهها نشان میدهند که روند بلندمدت نقره صعودی بوده، اما ۲۰۲۶ اهمیت نوسان را بیش از گذشته آشکار کرده است. قیمت در فاصله چند ماه توانست از رکورد ۱۱۸.۴۵ دلاری تا محدوده زیر ۶۰ دلار عقبنشینی کند و سپس دوباره به حوالی ۶۷ دلار برسد. بنابراین بررسی بازده نقره بدون توجه به دامنه نوسانات، تصویر دقیقی از رفتار این بازار نمیدهد.
چه عواملی روند قیمت نقره را در این ۱۰ سال تغییر دادهاند؟
نوسانات نقره در یک دهه گذشته را نمیتوان به یک عامل مشخص نسبت داد. این فلز از یک طرف در بازارهای مالی بهعنوان دارایی سرمایهای معامله میشود و از طرف دیگر، ماده اولیه صنایع مختلف است. به همین دلیل، هم شرایط اقتصادی و هم تغییرات بخش صنعت میتوانند روی قیمت آن اثر بگذارند.
مهمترین عوامل اثرگذار بر روند قیمت نقره عبارتاند از:
نرخ بهره و سیاستهای پولی: تغییر سیاست بانکهای مرکزی، بهویژه فدرال رزرو، میتواند جذابیت فلزات گرانبها را برای سرمایهگذاران تغییر دهد. افزایش نرخ بهره معمولاً فشار بیشتری بر بازار فلزات گرانبها وارد میکند و انتظار کاهش آن میتواند شرایط را به نفع این بازار تغییر دهد.
ارزش دلار آمریکا: از آنجا که قیمت جهانی نقره با دلار اعلام میشود، تغییر ارزش دلار یکی از متغیرهای مهم بازار است. تقویت دلار میتواند خرید نقره را برای دارندگان سایر ارزها گرانتر کند و بر تقاضا اثر بگذارد.
تقاضای صنعتی: نقره در پنلهای خورشیدی، تجهیزات الکترونیکی، شبکههای برق، خودرو و فناوریهای جدید مصرف میشود. البته افزایش تقاضای صنعتی همیشگی نیست؛ Silver Institute برای ۲۰۲۶ کاهش حدود ۲ درصدی مصرف صنعتی را پیشبینی کرده که بخشی از آن به کاهش مصرف نقره در صنعت فتوولتائیک مربوط میشود.
عرضه و موجودی قابل دسترس: تولید معادن، بازیافت و حجم ذخایر موجود در بازار روی قیمت اثر دارند. کسری چندساله بازار و کاهش موجودیهای قابل دسترس یکی از عوامل مهم جهشهای ۲۰۲۵ و ابتدای ۲۰۲۶ بود.
تورم و نااطمینانی اقتصادی: در دورههایی که نگرانی درباره تورم، سیاستهای اقتصادی یا ریسکهای ژئوپلیتیکی افزایش پیدا میکند، تقاضای سرمایهگذاری برای فلزات گرانبها نیز میتواند بیشتر شود.
ترکیب این عوامل توضیح میدهد چرا نقره میتواند در مدت کوتاهی تغییر جهت دهد. اتفاقات ۲۰۲۶ نیز نمونه روشنی است: وجود عوامل حمایتی در سمت عرضه و سرمایهگذاری مانع از یک اصلاح سنگین پس از رکورد تاریخی قیمت نشد.
روند قیمت نقره در ایران چه تفاوتی با بازار جهانی دارد؟
نمودار جهانی نقره، قیمت هر اونس تروا را برحسب دلار نشان میدهد؛ اما در ایران معمولاً قیمت هر گرم نقره با عیار مشخص به تومان بررسی میشود. به همین دلیل، نمودار قیمت نقره در ایران الزاماً کپی دقیقی از روند جهانی نیست.
مهمترین متغیر در این میان نرخ دلار است. قیمت پایه نقره در بازار ایران از ترکیب قیمت جهانی و نرخ ارز تأثیر میگیرد؛ بنابراین ممکن است اونس جهانی در یک دوره تقریباً ثابت بماند، اما افزایش نرخ دلار باعث رشد قیمت نقره در داخل شود. برعکس، تغییرات نرخ ارز میتواند بخشی از اثر حرکت قیمت جهانی را خنثی یا تشدید کند.
عیار نقره نیز در مقایسه قیمتها اهمیت دارد. برای مثال، قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ را نمیتوان مستقیماً با مصنوعات نقره یا نقرههایی با عیار پایینتر مقایسه کرد. اجرت ساخت و هزینههای محصول نهایی هم میتوانند فاصله بیشتری میان قیمت آن و ارزش خام نقره ایجاد کنند.
برای بررسی نمودار نقره در ایران، بهتر است قیمت جهانی اونس، نرخ ارز و عیار نقره همزمان دیده شوند.
آیا روند ۱۰ ساله نقره برای پیشبینی آینده کافی است؟
اتفاقات ۲۰۲۶ پاسخ این سؤال را روشنتر میکند. نمودار تاریخی برای شناخت رفتار بازار مفید است، اما نمیتوان مسیر بعدی قیمت را صرفاً با ادامه دادن خط روند گذشته پیشبینی کرد.
برای نمونه، نقره در فاصله کوتاهی در ابتدای ۲۰۲۶ از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد و سپس بخش قابلتوجهی از این رشد را پس داد. چنین حرکتی نشان میدهد که حتی در بازاری با روند بلندمدت صعودی، نقطه ورود و شدت نوسانات اهمیت زیادی دارند.
از طرف دیگر، بازار جهانی نقره در ۲۰۲۶ همچنان با مسئله کسری عرضه روبهروست و Silver Institute انتظار دارد این وضعیت برای ششمین سال متوالی ادامه پیدا کند. در مقابل، تغییر نرخ بهره، تقاضای صنعتی، بازیافت و رفتار سرمایهگذاران میتواند جهت بازار را تغییر دهد. بنابراین دادههای تاریخی برای شناخت بازار مناسباند، نه برای تعیین یک قیمت قطعی در آینده.
جمعبندی؛ از نمودار ۱۰ ساله نقره چه میتوان فهمید؟
اگر نمودار را تا سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه دهیم، مهمترین نتیجه فقط این نیست که نقره نسبت به یک دهه قبل گرانتر شده است. بازار در این فاصله چند دوره رشد و اصلاح را پشت سر گذاشته و در ۲۰۲۶ حتی فاصلهای بیش از ۵۰ دلار میان سقف ژانویه و قیمتهای ثبتشده در اواخر ژوئن دیده میشود.
بنابراین نمودار ۱۰ ساله بیش از آنکه یک خط ساده برای پیشبینی آینده باشد، تصویری از بازده در کنار نوسان ارائه میدهد. اتفاقات ۲۰۲۶ هم این نکته را پررنگتر کردهاند: ثبت سقف تاریخی بهتنهایی برای ارزیابی عملکرد یک بازار کافی نیست؛ مسیری که قیمت برای رسیدن به آن و پس از آن طی میکند نیز باید دیده شود.
سوالات متداول
قیمت نقره در ۱۰ سال گذشته چه روندی داشته است؟
روند کلی صعودی بوده، اما در این مدت چند دوره افت، اصلاح و جهش شدید نیز دیده میشود.
بالاترین قیمت نقره در این بازه چه زمانی ثبت شد؟
براساس دادههای LBMA، نقره در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ به ۱۱۸.۴۵ دلار برای هر اونس رسید.
چرا قیمت نقره در ۲۰۲۶ نوسان زیادی داشت؟
افزایش تقاضای سرمایهگذاری، شرایط عرضه و نااطمینانیهای اقتصادی در جهش قیمت مؤثر بودند و پس از رشد سریع، بازار وارد اصلاح شد.
آیا قیمت نقره در ایران با بازار جهانی یکسان حرکت میکند؟
خیر. علاوه بر قیمت جهانی، نرخ ارز و عیار نقره نیز بر قیمت آن در ایران اثر میگذارند.
آیا نمودار ۱۰ ساله نقره برای پیشبینی قیمت کافی است؟
خیر. نمودار گذشته برای شناخت روند مفید است، اما شرایط فعلی عرضه، تقاضا و متغیرهای اقتصادی نیز باید بررسی شوند.
نمودار قیمت نقره را از کجا ببینیم؟
برای بازار جهانی میتوان دادههای LBMA را بررسی کرد و برای بازار ایران نیز منابع داخلی مانند گرمی نمودار و قیمت نقره به تومان را نمایش میدهند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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