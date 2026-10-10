به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی؛ دمیتری مدودف، دبیرکل حزب روسیه متحد و رئیس‌جمهور پیشین روسیه، در نامه‌ای رسمی به محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، از این حزب برای مشارکت در مجمع عمومی جنبش «برای آزادی ملت‌ها!» دعوت کرد.

در متن نامه مدودف دبیرکل حزب متحد روسیه، به مصوبه دومین نشست کمیته دائمی این جنبش در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ در سوچی، اشاره شده است که بیش از ۶۰ حزب و تشکل سیاسی برجسته از آفریقا، اوراسیا، آمریکای لاتین و کشورهای کارائیب در این اجلاس حضور خواهند داشت؛ تشکل‌هایی که بر تقویت همکاری‌های بین‌المللی میان «نیروهای سیاسی مسئول جهان اکثریت» و مقابله با استعمار نو تأکید می‌کنند.

مدودف در این نامه از دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خواسته است در این اجلاس همراهی داشته باشند.

نکته قابل توجه اینکه محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، عضو کمیته دائمی یا شورای مرکزی جنبش برای آزادی ملت‌ها انتخاب شده است.

مدودف در بخشی از این نامه ابراز اطمینان کرده است: «تلاش مشترک ما به ریشه‌کن شدن استعمار نو و پیشبرد اصول نظم چندقطبی عادلانه کمک می‌کند و مسیر مهمی برای توسعه روابط روسیه و ایران خواهد بود.»

این دعوت در شرایطی ارسال شده که تحولات جهانی و ضرورت هم‌افزایی احزاب مستقل و نیروهای جهان اکثریت برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و استعمار نو، بیش از پیش مورد توجه سیاسیون منطقه قرار گرفته است.