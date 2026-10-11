همکاری شمشیربازی ایران با بائو تا آغاز مسیر انتخابی المپیک ادامه دارد

علیرضا پورسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی های آسیایی و عملکرد تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در ناگویا گفت: بازی های آسیایی ناگویا با همه فراز و نشیب‌ هایش تمام شد، کاروان ایران با وجود پشت سر گذاشتن شرایط جنگی در کشور توانست در این دوره بازی ها خوش بدرخشد. باید افتخار کرد به زندگی در کشوری که در این شرایط هم، حضوری فدرتمند در مسابقات دارد.

وی با اشاره به حضور گسترده و پرتعداد کاروان ایران در بازی های آسیایی گفت: اعزام اینچنینی کاروان به ناگویا به خاطر جسارت وزیر ورزش بود و نتیجه این شد که در رشته هایی که ممکن بود مدال نگیریم، مدال گرفتیم مانند پدل که به عنوان یک رشته گمنام وارد بازی ها شد اما دست پر خارج شد. باید خسته نباید و خداقوت به مجموعه ورزش کشور گفت که در شرایط جنگی و بمباران، با مهیا کردن شرایط برای ادامه اردوها و تمرینات، اجازه نداد کاری روی زمین بماند و با حضور اینچنینی در ناگویا نشان دادیم که زندگی در ایران جریان داشته و جریان خواهد داشت. ما ایرانی‌ ها ثابت کردیم که در هر شرایطی استوار ایستاده ایم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با اشاره به عملکرد نفرات اعزامی این فدراسیون به بازی های آسیایی که با کسب یک مدال برنز انفرادی توسط علی پاکدامن همراه بود، خاطرنشان کرد: تیم اعزامی به ناگویا خیلی آماده و سرحال بود تا حدی که می توانستیم ۲ مدال انفرادی و یک مدال تیمی کسب کنیم اما شرایط دست به دست هم داد تا فقط یک مدال عاید ایران شود.

وی با بیان اینکه شمشیربازی اسلحه سابر با ترکیبی از بازیکنان جوان و قدیمی در بازی های آسیایی شرکت کرد، یادآور شد: این شمشیربازان طی دو مرحله در کمپ ایتالیا و ترکیه زیر نظر کریستین بائو پیگیر تمرینات شان بودند. با حضور در کمپ ترکیه، این فرصت مهیا شد که دختران مان برای نخستین بار در طولانی مدت کنار خارجی ها تمرین داشته باشند. همین برنامه تمرینی باعث آمادگی بهتر تیم و بازیکنان شد. اعتقاد دارم اگر فتوحی و پاکدامن در مرحله یک چهارم به هم نمی خوردند قطعا دو مدال انفرادی نصیب ایران می شد.

پورسلمان با اشاره به ارزیابی بائو از عملکرد شمشیربازان گفت: او استعداد موفق شدن این تیم را بالا می داند، نظر بائو این است که شمشیربازان ایران در اسلحه سابر می توانند بدرخشند اما نیاز به برنامه ریزی بیشتر و مستمرتر دارند. او بر همین اساس برنامه جدید خود را برای فدراسیون ارسال کرده است. این برنامه برای یک سال آینده تا پایان ماه آوریل سال آینده میلادی یعنی تا زمان شروع فصل انتخابی المپیک بوده و به صورت روزشمار دربرگیرنده حضور در کمپ های تمرینی و مسابقات تقویم فدراسیون جهانی است.

وی در واکنش به این پرسش «با این اوصاف همکاری فدراسیون شمشیربازی با بائو ادامه دارد؟»، پاسخ مثبت داد و گفت: بائو نشان داد که به تیم ایران عرق دارد. با غیرت خوبی کنار تیم مان بود. او تا شروع فصل انتخابی های المپیک لس آنجلس برنامه داده است و حداقل تا آن زمان همکاری با او ادامه دارد. برنامه بائو به صورت روزشمار و مفصل است، او در این برنامه خواستار حضور تیمی متشکل از ۶ ورزشکار مرد، ۳ ورزشکار زن و یک مربی یعنی ۱۰ نفر در کمپ شده است.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در پاسخ به این پرسش که «جایگاه دقیق بائو در تیم ملی اسلحه سابر چیست؟ آیا او سرمربی تیم است؟»، نیز گفت: او سرمربی ما نیست و فقط می خواهیم از ظرفیت فنی بائو و کمپش برای تیم ایران استفاده کنیم. قرارداد رسمی بائو با ترکیه است، با ما قرارداد دارد اما به این منزله که بتوانیم از ظرفیت های فنی او و کمپش استفاده کنیم. قاعدتا وقتی شمشیربازان ترکیه بازی دارند، بائو کنار ملی پوشان این تیم است اما تیم ایران دومین گزینه برای او است. اگر می توانستیم او را در ایران داشته باشیم، شرایط متفاوت می شد.

وی در مورد تغییر احتمالی در ترکیب تیم شمشیربازی اسلحه سابر برای اجرای برنامه یک ساله ارائه شده از سوی بائو گفت: در این مورد بر اساس نظر کادرفنی و بائو پیش می رویم. بائو نشان داده که از دل تیم ها مدال در می اورد. کارش را بلد است و باعث تاثیرگذاری فنی می شود. فدراسیون به بائو و کارش اعتقاد دارد ضمن اینکه از نظر دریافتی خیلی با ما همراه است.

پورسلمان در این زمینه ادامه داد: علاوه بر این، بچه های ما خوب هستند، بازیکنان جوانی که در ترکیب امروز هستند، واقعا آینده دار هستند. او در مورد هر بازیکن نظرات خاص خودش را دارد و درست این است که بر اساس نظرات او کار را ادامه دهیم. برای دور جدید تمرینات هم باید نشستی با او داشته باشیم تا به تصمیم گیری برسیم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در مورد محمد فتوحی و اینکه نظر بائو در مورد این بازیکن چیست، تصریح کرد: تاکید بائو بر این است که فتوحی بماند، او اعتقاد دارد که فتوحی شمشیربازی را خوب می فهمد و می تواند کمک حال باشد. فتوحی یکسری مشکلات مانند درون گرایی دارد که باید حل شود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به حضور یک شمشیرباز ایرانی در المپیک جوانان داکار خاطرنشان کرد: با پیگیری فدراسیون و کمیته ملی المپیک موفق به کسب این سهمیه شدیم. غزل مدنی شمشیرباز اعزامی به سنگال ۱۵ ساله است. مدنی در رده سنی جوانان، نفر اول کشور است و در رده سنی بزرگسالان هم جزو ۸ نفر برتر است. او و مربی اعزامی اش اولین تجربه حضور در یک میدان بین المللی را در همین المپیک کسب می کنند و امیدواریم این حضور با مدال همراه شود.

پورسلمان تاکید کرد: اتفاقی که در شمشیربازی افتاده جوان سازی تمام تیم های مان است. در اسلحه اپه و فلوره جوان ترین تیم تاریح شمشیربازی را داریم. سعی مان این است از نظر کیفی هم آنها را ارتقا دهیم که البته زمان می برد. در کشورهای اسلامی با شکست دادن تیم قدرتمند ازبکستان نشان دادیم که رو به جلو در حرکت هستیم.

وی یادآور شد: در بخش بانوان یک تکاپوی جدی شکل گرفته است. جمعیت مخاطب خوبی داریم. در مسابقات اخیر نونهالان زیر ۱۵ سال حدود ۷۵۰ شرکت کننده داشتیم. به لحاظ دوری راه حدود۳۰۰ نفر ریزش داشتیم اما نام شان در سیستم ثبت شده است. در کل ۱۱۰۰ ورزشکار مجهز در شمشیربازی داریم در حالیکه من فدراسیون را با ۷۰۰ شمشیرباز تحویل گرفتم. آمار آموزش خیلی خوب بالا رفته است. نشان دادیم در بحث نیروی انسانی جهش خوبی داشته است. اساس کار را بر اصلاح ساختار نیروی انسانی که به بالنده شدن شمشیربازی در سال های آینده کمک می کند، گذاشته ایم. ما در شمشیربازی طی سال های اخیر دست مان برای انتخاب خالی بود اما این نقیصه برطرف می شود.