اجرای طرح «تورم صفر» در شیراز منوط به ابلاغ وزارت کشور است

محمودرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح اجرا شده «تورم صفر» برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت حداقلی در تهران گفت: در حال حاضر، اجرای این طرح به‌صورت استانی نهایی نشده و منتظر ابلاغ الگوها و دستورالعمل‌های وزارت کشور هستیم.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی این طرح، استفاده از مراکز توزیع و بازارچه‌های سطح شهر است که زیرمجموعه میادین شهرداری‌ها قرار دارند و می‌توانند در عرضه مستقیم کالاهای اساسی به مردم نقش‌آفرینی کنند.

معاون عمرانی استاندار فارس با بیان اینکه تمرکز این طرح بر کالاهای پرمصرف خانوارهاست، گفت: روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی از جمله اقلامی هستند که بخش عمده‌ای از نیاز روزمره مردم را تشکیل می‌دهند و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه عرضه آن‌ها با قیمت حداقلی را فراهم کرد.

رضایی کوچی با تأکید بر ضرورت کاهش واسطه‌ها در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی افزود: عرضه مستقیم محصولات از مزارع و مراکز تولید به بازار مصرف می‌تواند به کاهش هزینه‌های توزیع و تعدیل قیمت‌ها کمک کند.

وی ادامه داد: تجربه عرضه برخی محصولات کشاورزی در حاشیه شهرها نشان می‌دهد که با کاهش واسطه‌ها، امکان عرضه محصولات با قیمت پایین‌تر از برخی واحدهای خرده‌فروشی وجود دارد؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی استفاده کرد.

مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا در سطح کشور

معاون عمرانی استاندار فارس با اشاره به ضرورت هماهنگی میان استان‌ها در تأمین و توزیع کالاهای اساسی گفت: اجرای مؤثر این الگو به ایجاد شبکه‌ای ملی و هوشمند نیاز دارد تا میزان تقاضا، نیاز بازار و ظرفیت عرضه در مناطق مختلف کشور به‌صورت هماهنگ مدیریت شود.

وی افزود: استان‌های کشور از ظرفیت‌های متفاوتی در حوزه تولید محصولات کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی برخوردارند؛ ازاین‌رو، مدیریت یکپارچه توزیع می‌تواند زمینه انتقال محصولات از مناطق دارای مازاد تولید به مناطق نیازمند را فراهم کند.

رضایی کوچی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور گفت: در بسیاری از اقلام، ظرفیت تولید داخلی قابل‌توجه است و با مدیریت مناسب زنجیره تأمین، توزیع و عرضه می‌توان از نوسانات غیرضروری قیمت‌ها جلوگیری کرد.

وی تأکید کرد: تأمین کالا از مسیرهای مختلف، از جمله واردات در زمان کمبود، می‌تواند بخشی از سازوکار تنظیم بازار باشد؛ موضوعی که به هماهنگی میان استان‌ها و مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا نیاز دارد.

فارس از ظرفیت‌های مهم امنیت غذایی کشور برخوردار است

معاون عمرانی استاندار فارس با اشاره به جایگاه استان در تولید محصولات کشاورزی و تأمین مواد غذایی گفت: فارس از استان‌های مهم و راهبردی کشور در حوزه امنیت غذایی است و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی آن می‌تواند در تأمین نیاز بازار و تنظیم قیمت کالاهای اساسی مؤثر باشد.

رضایی کوچی خاطرنشان کرد: برای اجرای الگوی عرضه کالاهای اساسی با قیمت حداقلی، باید سازوکارهای اجرایی به‌صورت دقیق مشخص شود و پس از ابلاغ دستورالعمل‌های وزارت کشور، اقدامات لازم متناسب با سیاست‌های ابلاغی دنبال شود.

وی تأکید کرد: مدیریت هماهنگ تولید، توزیع و عرضه کالاهای اساسی و کاهش واسطه‌ها می‌تواند به بهبود دسترسی مردم به اقلام پرمصرف و کنترل هزینه‌های تأمین این کالاها کمک کند.