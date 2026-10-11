میامی میزبان جشنواره «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی»

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در میراث فرهنگی سمنان از برگزاری جشنواره «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی» در شهرستان میامی خبر داد.

وی با بیان اینکه این جشنواره ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، افزود: کاروانسرای ثبت جهانی میامی از ساعت ۱۷ الی ۲۱:۳۰ میزبان این رویداد فرهنگی و گردشگری خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان همچنین تاکید کرد: قائم مقام وزیر و معاون وزیر میراث فرهنگی و صنایع دستی در این رویداد حضور خواهند داشت.

تاجیک اعلام کرد: برنامه‌های این جشنواره شامل غرفه‌های صنایع‌دستی و سوغات، مسابقات با جوایز ویژه، اجرای گروه‌های آیینی، موسیقی سنتی، نمایش چوب‌بازی و نمایشگاه عکس خواهد بود.

وی با اشاره به چرایی انتخاب میامی به عنوان میزان توضیح داد: از شش کاروانسرای ثبت جهانی استان سمنان سه مورد در میامی است و در نتیجه ظرفیت های عظیم دیار کاروانسراهای ثبت جهانی استان سبب شده تا این رویداد مهم در شهرستان میامی برگزار شود.