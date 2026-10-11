صادرات سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار کالا از مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح یکشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و نشست شورای استاندارد استان اظهار کرد: ایلام با برخورداری از مرز بین‌المللی مهران و ظرفیت‌های گسترده تولیدی، می‌تواند از مسیر ارتقای کیفیت محصولات، جایگاه خود را در بازارهای صادراتی تقویت کند.

وی با اشاره به صادرات سالانه حدود یک‌ونیم میلیارد دلار کالا از مرز مهران افزود: بیش از ۲.۵ میلیون تن کالا از این مرز تردد دارد و رعایت استانداردهای لازم در تولید و صادرات، برای حفظ اعتبار کالاهای ایرانی در بازارهای هدف ضروری است.

کرمی با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان بیان کرد: برخی واحدهای تولیدی ایلام محصولات باکیفیتی را به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌کنند و لازم است دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای رفع نیازهای این واحدها، از جمله تأمین سرمایه در گردش، همکاری بیشتری داشته باشند.

استاندار ایلام با بیان اینکه توسعه اقتصادی باید با حفظ کیفیت همراه باشد، تصریح کرد: شرایط دشوار اقتصادی و مشکلات حوزه انرژی نباید بهانه‌ای برای کاهش کیفیت محصولات تولیدی شود. تولید محصول کمتر اما باکیفیت‌تر می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد استان و کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به نقش استاندارد در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: کنترل صحت اوزان و اندازه‌گیری‌ها از وظایف مهم حوزه استاندارد است و حتی کم‌فروشی چند گرمی در یک محصول، با توجه به حجم بالای تولید و عرضه، می‌تواند به تضییع حقوق تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان منجر شود.

کرمی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر مصالح ساختمانی، آسانسورها و تجهیزات شهربازی‌ها تأکید کرد و افزود: رعایت استاندارد در این بخش‌ها مستقیماً با ایمنی و سلامت مردم ارتباط دارد و نظارت‌ها باید به‌صورت مستمر انجام شود.

وی فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی را در کنار نظارت قانونی ضروری دانست و گفت: رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نظام مهندسی و سایر نهادهای مرتبط باید در افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت استاندارد مشارکت کنند تا مردم هنگام خرید کالا و دریافت خدمات، کیفیت و ایمنی را به‌عنوان یک مطالبه جدی دنبال کنند.

استاندار ایلام با تأکید بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای ارتقای استاندارد محصولات، ابراز امیدواری کرد که با تقویت نظارت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، زمینه توسعه صادرات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به کالاهای تولیدی استان فراهم شود.