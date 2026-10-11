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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

آغاز فاز دوم آبرسانی به آسیاب‌های آبی هشتگانه کوهبنان

آغاز فاز دوم آبرسانی به آسیاب‌های آبی هشتگانه کوهبنان

کوهبنان- رئیس میراث‌فرهنگی کوهبنان از آغاز مرحله جدید عملیات عمرانی پروژه زیرساختی آبرسانی به آسیاب‌های هشتگانه این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی، صبح یکشنبه با اشاره به آغاز مرحله دوم توسعه زیرساخت‌های گردشگری آسیاب هشتم شهرستان کوهبنان گفت: پروژه آبرسانی به منطقه آسیاب‌های هشتگانه از طرح‌های اولویت‌دار زیرساختی حوزه گردشگری شهرستان به شمار می‌رود که با هدف فراهم‌سازی زمینه احیا این مجموعه تاریخی و رونق‌بخشی به ظرفیت‌های گردشگری منطقه در حال اجرا است.

وی افزود: فاز نخست این پروژه سال گذشته با اجرای نزدیک به ۲ هزار متر لوله‌گذاری به انجام رسید و در مرحله جدید عملیات عمرانی نصب موتورپمپ، اجرای تاسیسات برق‌رسانی، نصب مبدل برق و اجرای عملیات برق‌رسانی، تجهیز محل ذخیره آب و تکمیل خط انتقال در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تخصیص بالغ بر۲۰ میلیارد ریال اعتبار استانی برای اجرای این مرحله بیان کرد: تکمیل زیرساخت‌های انتقال آب و تامین برق مورد نیاز، گامی مهم برای فراهم شدن شرایط بهره‌برداری از این پروژه و پیشبرد برنامه احیا آسیاب‌های هشتگانه کوهبنان است.

احمدی، با تاکید بر اهمیت احیا این مجموعه تاریخی تصریح کرد: اجرای طرح آبرسانی می‌تواند زمینه احیا مسیر قنات تاریخی ده‌ملک و جاری شدن دوباره آب در مسیر آسیاب‌ها را فراهم کند، اقدامی که در صورت تحقق نقش موثری در بازگرداندن حیات به آسیاب هشتم و سایر آسیاب‌های این مجموعه خواهد داشت.

رئیس میراث‌فرهنگی کوهبنان خاطرنشان کرد: آسیاب‌های هشتگانه کوهبنان از ظرفیت‌های شاخص تاریخی و گردشگری این شهرستان محسوب می‌شوند و احیا آنها علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی منطقه، می‌تواند به ایجاد جاذبه‌های گردشگری جدید، افزایش حضور گردشگران، رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای اشتغال‌زایی کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تامین اعتبارات مورد نیاز و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، عملیات اجرایی پروژه مطابق برنامه پیش برود و زیرساخت لازم برای احیا تدریجی این مجموعه تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری آن فراهم شود.

کد مطلب 6974237

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