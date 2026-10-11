به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی، صبح یکشنبه با اشاره به آغاز مرحله دوم توسعه زیرساخت‌های گردشگری آسیاب هشتم شهرستان کوهبنان گفت: پروژه آبرسانی به منطقه آسیاب‌های هشتگانه از طرح‌های اولویت‌دار زیرساختی حوزه گردشگری شهرستان به شمار می‌رود که با هدف فراهم‌سازی زمینه احیا این مجموعه تاریخی و رونق‌بخشی به ظرفیت‌های گردشگری منطقه در حال اجرا است.

وی افزود: فاز نخست این پروژه سال گذشته با اجرای نزدیک به ۲ هزار متر لوله‌گذاری به انجام رسید و در مرحله جدید عملیات عمرانی نصب موتورپمپ، اجرای تاسیسات برق‌رسانی، نصب مبدل برق و اجرای عملیات برق‌رسانی، تجهیز محل ذخیره آب و تکمیل خط انتقال در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تخصیص بالغ بر۲۰ میلیارد ریال اعتبار استانی برای اجرای این مرحله بیان کرد: تکمیل زیرساخت‌های انتقال آب و تامین برق مورد نیاز، گامی مهم برای فراهم شدن شرایط بهره‌برداری از این پروژه و پیشبرد برنامه احیا آسیاب‌های هشتگانه کوهبنان است.

احمدی، با تاکید بر اهمیت احیا این مجموعه تاریخی تصریح کرد: اجرای طرح آبرسانی می‌تواند زمینه احیا مسیر قنات تاریخی ده‌ملک و جاری شدن دوباره آب در مسیر آسیاب‌ها را فراهم کند، اقدامی که در صورت تحقق نقش موثری در بازگرداندن حیات به آسیاب هشتم و سایر آسیاب‌های این مجموعه خواهد داشت.

رئیس میراث‌فرهنگی کوهبنان خاطرنشان کرد: آسیاب‌های هشتگانه کوهبنان از ظرفیت‌های شاخص تاریخی و گردشگری این شهرستان محسوب می‌شوند و احیا آنها علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی منطقه، می‌تواند به ایجاد جاذبه‌های گردشگری جدید، افزایش حضور گردشگران، رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای اشتغال‌زایی کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تامین اعتبارات مورد نیاز و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، عملیات اجرایی پروژه مطابق برنامه پیش برود و زیرساخت لازم برای احیا تدریجی این مجموعه تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری آن فراهم شود.