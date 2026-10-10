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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۶

عملیات مشترک محیط‌زیست، انتظامی و مرزبانی در بردخون؛ ضبط ۱۹ قطعه قمری

عملیات مشترک محیط‌زیست، انتظامی و مرزبانی در بردخون؛ ضبط ۱۹ قطعه قمری

بوشهر - مأموران حفاظت محیط زیست با همکاری نیروهای انتظامی و مرزبانی، در عملیاتی مشترک در منطقه بردخون شهرستان دیر، ۱۹ قطعه قمری وحشی را کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت حفاظت از تنوع زیستی استان اظهار کرد: حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و مقابله با شکار و زنده‌گیری غیرمجاز، از اولویت‌های اصلی این اداره کل است و با هرگونه آسیب به سرمایه‌های طبیعی استان برخورد می‌شود.

عبدالرحمن مرادزاده همچنین با قدردانی از همکاری نیروهای انتظامی و مرزبانی در این عملیات، بر ضرورت تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از تخلفات محیط‌زیستی تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات مرتبط با حیات‌وحش، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6973001

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