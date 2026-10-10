به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت حفاظت از تنوع زیستی استان اظهار کرد: حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و مقابله با شکار و زنده‌گیری غیرمجاز، از اولویت‌های اصلی این اداره کل است و با هرگونه آسیب به سرمایه‌های طبیعی استان برخورد می‌شود.

عبدالرحمن مرادزاده همچنین با قدردانی از همکاری نیروهای انتظامی و مرزبانی در این عملیات، بر ضرورت تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از تخلفات محیط‌زیستی تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات مرتبط با حیات‌وحش، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش دهند.