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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۷

ضرورت تربیت نیروی ماهر و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در لرستان

ضرورت تربیت نیروی ماهر و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در لرستان

خرم‌آباد- مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر ضرورت تربیت نیروی ماهر و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری عصر امروز شنبه در همایش «صبحانه سالم با محوریت ترویج مصرف تخم‌مرغ» با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی بخش کشاورزی، تأمین نیروی کار متخصص و ماهر است؛ نیرویی که با اتکا به دانش فنی بتواند بهره‌وری را در مزارع و گلخانه‌ها افزایش دهد.

وی با اشاره به توسعه گلخانه‌ها به‌عنوان یکی از اهداف کلان برنامه هفتم افزود: برای هر هکتار گلخانه به حدود ۶ تا ۷ نیروی ماهر نیاز است و تأمین این نیروی انسانی، یکی از خلأهای موجود در بخش عملیاتی کشاورزی به شمار می‌رود.

امیری ادامه داد: بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، باید ۵۰ درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه به سمت آموزش‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای هدایت شوند. در حال حاضر، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، معادل ۴۵ درصد از جمعیت سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان متوسطه استان، در مسیر آموزش‌های مهارتی قرار دارند؛ با این حال، سهم بخش کشاورزی از این ظرفیت همچنان پایین است.

ضرورت نوسازی دانش و مهارت بهره‌برداران کشاورزی

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران، بر ضرورت نوسازی ساختار نیروی انسانی بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد کشاورزان خرده‌مالک هستند و میانگین سنی آنان به ۵۰ سال می‌رسد. همچنین تنها ۱۰ درصد کشاورزان تحصیلاتی بالاتر از فوق‌دیپلم دارند و ۲۳ درصد بی‌سواد یا کم‌سواد هستند.

وی افزود: در برخی جوامع موفق و نمونه‌های ملی، بیش از ۶۱ درصد بهره‌برداران از دانش و تحصیلات دانشگاهی برخوردارند؛ موضوعی که ضرورت تقویت آموزش و انتقال دانش به کشاورزان را نشان می‌دهد.

امیری تصریح کرد: برای افزایش سهم بخش کشاورزی در اشتغال و ارتقای جایگاه اقتصادی آن، راهی جز ترویج دانش و بومی‌سازی فناوری‌های نوین وجود ندارد. سازمان جهاد کشاورزی نیز با برگزاری رویدادهای تخصصی به دنبال آماده‌سازی کشاورزان برای پذیرش فناوری‌های جدید است؛ چراکه پذیرش دانش و فناوری می‌تواند به افزایش پایداری و سودآوری تولید کمک کند.

کشاورزی دانش‌بنیان؛ فرصتی برای نسل جوان

وی در پایان با اشاره به ظرفیت هنرآموزان هنرستان‌های کشاورزی اظهار کرد: نسل جوان از توانایی و آمادگی لازم برای یادگیری و به‌کارگیری فناوری‌های نوین برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در تحول این بخش ایفا کند.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: کشاورزی یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی است و ترغیب نسل جدید به فعالیت در این بخش، همراه با اقتصادی‌سازی تولید و حمایت همه‌جانبه، می‌تواند زمینه حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و ثروت‌آفرین را فراهم کند.

این همایش با پیوند دادن موضوع تغذیه سالم به آموزش تخصصی کشاورزی، بر اهمیت فرهنگ‌سازی، تربیت نیروی ماهر و بهره‌گیری از دانش روز در مسیر افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار بخش کشاورزی تأکید داشت.

کد مطلب 6973828

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