به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری عصر امروز شنبه در همایش «صبحانه سالم با محوریت ترویج مصرف تخم‌مرغ» با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی بخش کشاورزی، تأمین نیروی کار متخصص و ماهر است؛ نیرویی که با اتکا به دانش فنی بتواند بهره‌وری را در مزارع و گلخانه‌ها افزایش دهد.

وی با اشاره به توسعه گلخانه‌ها به‌عنوان یکی از اهداف کلان برنامه هفتم افزود: برای هر هکتار گلخانه به حدود ۶ تا ۷ نیروی ماهر نیاز است و تأمین این نیروی انسانی، یکی از خلأهای موجود در بخش عملیاتی کشاورزی به شمار می‌رود.

امیری ادامه داد: بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، باید ۵۰ درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه به سمت آموزش‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای هدایت شوند. در حال حاضر، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، معادل ۴۵ درصد از جمعیت سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان متوسطه استان، در مسیر آموزش‌های مهارتی قرار دارند؛ با این حال، سهم بخش کشاورزی از این ظرفیت همچنان پایین است.

ضرورت نوسازی دانش و مهارت بهره‌برداران کشاورزی

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران، بر ضرورت نوسازی ساختار نیروی انسانی بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد کشاورزان خرده‌مالک هستند و میانگین سنی آنان به ۵۰ سال می‌رسد. همچنین تنها ۱۰ درصد کشاورزان تحصیلاتی بالاتر از فوق‌دیپلم دارند و ۲۳ درصد بی‌سواد یا کم‌سواد هستند.

وی افزود: در برخی جوامع موفق و نمونه‌های ملی، بیش از ۶۱ درصد بهره‌برداران از دانش و تحصیلات دانشگاهی برخوردارند؛ موضوعی که ضرورت تقویت آموزش و انتقال دانش به کشاورزان را نشان می‌دهد.

امیری تصریح کرد: برای افزایش سهم بخش کشاورزی در اشتغال و ارتقای جایگاه اقتصادی آن، راهی جز ترویج دانش و بومی‌سازی فناوری‌های نوین وجود ندارد. سازمان جهاد کشاورزی نیز با برگزاری رویدادهای تخصصی به دنبال آماده‌سازی کشاورزان برای پذیرش فناوری‌های جدید است؛ چراکه پذیرش دانش و فناوری می‌تواند به افزایش پایداری و سودآوری تولید کمک کند.

کشاورزی دانش‌بنیان؛ فرصتی برای نسل جوان

وی در پایان با اشاره به ظرفیت هنرآموزان هنرستان‌های کشاورزی اظهار کرد: نسل جوان از توانایی و آمادگی لازم برای یادگیری و به‌کارگیری فناوری‌های نوین برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در تحول این بخش ایفا کند.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: کشاورزی یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی است و ترغیب نسل جدید به فعالیت در این بخش، همراه با اقتصادی‌سازی تولید و حمایت همه‌جانبه، می‌تواند زمینه حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و ثروت‌آفرین را فراهم کند.

این همایش با پیوند دادن موضوع تغذیه سالم به آموزش تخصصی کشاورزی، بر اهمیت فرهنگ‌سازی، تربیت نیروی ماهر و بهره‌گیری از دانش روز در مسیر افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار بخش کشاورزی تأکید داشت.