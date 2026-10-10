نفرات برتر مسابقات اسکیت «دژبان کاپ» ارتش مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دسته جات آزاد اسکیت فری استایل(free style) شاخه بتل - پیرکلاسیک با عنوان «دژبان کاپ» در دو بخش بانوان و آقایان روزهای ۱۶ و ۱۷ مهر سال جاری به میزبانی سالن ۱۳ رجب دژبان ارتش برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با هدف انتخاب نفرات برتر برای حضور در مسابقات جهانی که آبان ماه در چین برگزار می شود، ورزشکارانی از تهران، کرج، شیراز، اصفهان، قزوین، یزد و کاشان حضور داشتند.

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور حمید صمیمی پور فرمانده دژبان کل ارتش برگزار شد و طی آن مدال، لوح و جوایز نفرات برتر اهدا شد.

نفرات برتر اسکیت آقایان عبارتند از:

متولدین سال ۸۵ به به قبل

مهدی دریس

امیر آزاد فلاح

محمد جواد وکیل الرعایا

متولدین سال ۹۷ به بعد

علیرضا زارع

ارتان محمودی

علیرضا نجاری

متولدین سال ها ۹۵ تا ۹۶

بامداد پیرایش

سامیار

محمد مهدی

متولدین سال های ۹۰ تا ۹۲

محمد رسا کشاورزی

سهیل برازنده

محمد جواد طالبی

متولدین سال های ۸۶ تا ۸۹

پارسا سیاری آرائی

محمد نوید ایرجی

همایون تشت ذر

نفرات برتر رقابت های اسکیت بانوان

متولدین سال های ۹۳ و ۹۴

هانیه هادی

آرزو پورکیا

یاسیمین پورحسینی

متولدین سال های ۹۰ تا ۹۲

عارفه عسگری

مهرسا نجفی

فاطمه هادی

متولدین سال های ۸۶ تا ۸۹

مهتا شکوری

کوثر صفری

هانا موحد

متولدین سال ۹۷ به بعد

یاسیمین صادقی

مانلی اله دادیان

آوینا کیانی

متولدین سال ۸۵ به قبل

کوثر دلداده

اسرا دریکوند

سپیده علی اکبری