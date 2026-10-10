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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

هشدار دادستان شهریار به دستگاه‌های اجرایی؛ قصورها پیگیری قانونی می‌شود

هشدار دادستان شهریار به دستگاه‌های اجرایی؛ قصورها پیگیری قانونی می‌شود

دادستان شهریار با هشدار درباره پیامدهای قصور دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر، بر آمادگی خدمات‌رسان‌ها و پیگیری قانونی ترک فعل‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شهرستان را به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با آب‌گرفتگی معابر در آستانه بارش‌های پاییزی مکلف کرد.

دادستان شهریار با اشاره به پیش‌بینی بارندگی‌های فصلی و احتمال آب‌گرفتگی معابر اظهار کرد: شهرداری‌ها، اداره راهداری، اداره آب و فاضلاب و پلیس راهور موظف‌اند تمهیدات لازم را برای پیشگیری از حوادث احتمالی و تسهیل تردد شهروندان در دستور کار قرار دهند.

وی پاک‌سازی کانال‌ها و مسیل‌ها، لایروبی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی و ایمن‌سازی معابر و نقاط حادثه‌خیز را از اقدامات ضروری پیش از وقوع بارندگی‌ها دانست.

محمدی همچنین بر رعایت الزامات پدافند غیرعامل تأکید کرد و خواستار اجرای اقدامات پیشگیرانه با اولویت و پیش از آغاز بارش‌ها شد.

دادستان شهریار با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و حفاظت از جان و مال شهروندان، پیشگیری از آب‌گرفتگی و فراهم کردن شرایط ایمن برای تردد مردم را از وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول برشمرد.

وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: تمامی ارگان‌های ذی‌ربط باید برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی‌ها، اقدامات لازم را به‌صورت مؤثر دنبال کنند.

محمدی در پایان هشدار داد: در صورت وقوع حوادث یا خسارات ناشی از قصور، کوتاهی یا ترک وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول، موضوع از سوی دادستانی و در چارچوب تکالیف قانونی با جدیت پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6973031

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