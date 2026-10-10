به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شهرستان را به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با آب‌گرفتگی معابر در آستانه بارش‌های پاییزی مکلف کرد.

دادستان شهریار با اشاره به پیش‌بینی بارندگی‌های فصلی و احتمال آب‌گرفتگی معابر اظهار کرد: شهرداری‌ها، اداره راهداری، اداره آب و فاضلاب و پلیس راهور موظف‌اند تمهیدات لازم را برای پیشگیری از حوادث احتمالی و تسهیل تردد شهروندان در دستور کار قرار دهند.

وی پاک‌سازی کانال‌ها و مسیل‌ها، لایروبی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی و ایمن‌سازی معابر و نقاط حادثه‌خیز را از اقدامات ضروری پیش از وقوع بارندگی‌ها دانست.

محمدی همچنین بر رعایت الزامات پدافند غیرعامل تأکید کرد و خواستار اجرای اقدامات پیشگیرانه با اولویت و پیش از آغاز بارش‌ها شد.

دادستان شهریار با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و حفاظت از جان و مال شهروندان، پیشگیری از آب‌گرفتگی و فراهم کردن شرایط ایمن برای تردد مردم را از وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول برشمرد.

وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: تمامی ارگان‌های ذی‌ربط باید برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی‌ها، اقدامات لازم را به‌صورت مؤثر دنبال کنند.

محمدی در پایان هشدار داد: در صورت وقوع حوادث یا خسارات ناشی از قصور، کوتاهی یا ترک وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول، موضوع از سوی دادستانی و در چارچوب تکالیف قانونی با جدیت پیگیری خواهد شد.