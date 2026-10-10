مولوی طلحه ریگی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش علم و دانش در پیشرفت جامعه، فراهم‌کردن فرصت ادامه تحصیل برای علما، فضلا و علاقه‌مندان را ضروری دانست و گفت: توسعه آموزش و تقویت وحدت و انسجام، زمینه‌ساز ارتقای آگاهی و پیشرفت فرهنگی و اجتماعی است.

امام جمعه اهل سنت میرجاوه با اشاره به جایگاه علم در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ»؛ آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ این آیه بر اهمیت علم و معرفت تأکید دارد و نشان می‌دهد آگاهی در رشد انسان و پیشرفت جامعه نقشی اساسی ایفا می‌کند.

مولوی ریگی افزود: فراهم‌کردن زمینه تحصیل برای خواهران و برادران، به‌ویژه افرادی که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند تحصیلات خود را تکمیل کنند، می‌تواند به ارتقای سطح علمی جامعه کمک کند. همچنین ادامه تحصیل علما و فضلا و امکان دستیابی آنان به مدارک علمی بالاتر، از جمله مقطع دکتری، فرصتی برای تقویت توان علمی و آموزشی این قشر است.

امام جمعه اهل سنت میرجاوه با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی ایجادشده در استان، راه‌اندازی مؤسسه اسلامی خاتم‌النبیین(ص) را فرصتی برای بهره‌مندی علاقه‌مندان از آموزش‌های علمی و دینی دانست و بر ضرورت حمایت از توسعه امکانات آموزشی و تسهیل دسترسی افراد به فرصت‌های تحصیلی تأکید کرد.

آموزش و آگاهی؛ زمینه‌ساز تقویت جامعه

وی با بیان اینکه آموزش تنها به کسب مدرک محدود نمی‌شود، ادامه داد: گسترش علم و آگاهی می‌تواند به تقویت شناخت افراد، ارتقای سطح فرهنگی و تربیت نیروهای توانمند برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه کمک کند؛ از این رو، باید زمینه ادامه تحصیل و بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی برای علاقه‌مندان فراهم باشد.

مولوی ریگی در ادامه وحدت و انسجام را از دیگر ضرورت‌های جامعه دانست و گفت: خداوند متعال در قرآن کریم به چنگ‌زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه سفارش کرده است. این آموزه نشان می‌دهد که اتحاد و همبستگی، اصلی اساسی در زندگی اجتماعی مسلمانان به شمار می‌رود.

وی افزود: تأکید رهبران انقلاب اسلامی بر حفظ اتحاد و انسجام نیز بر همین ضرورت استوار بوده است؛ چراکه جامعه متحد، ظرفیت بیشتری برای عبور از مشکلات و حرکت در مسیر پیشرفت دارد.

وحدت و علم‌آموزی؛ دو ضرورت امروز جامعه

امام جمعه اهل سنت میرجاوه خاطرنشان کرد: امروز جامعه بیش از گذشته به وحدت و انسجام نیاز دارد و در کنار آن، نباید از اهمیت آموزش و ارتقای سطح علمی غافل شد. تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش فرصت‌های تحصیلی می‌تواند زمینه رشد فرهنگی و افزایش توانمندی‌های جامعه را فراهم کند.

مولوی ریگی در پایان بر ضرورت همکاری مردم و مسئولان برای توسعه امکانات آموزشی و حفظ وحدت تأکید کرد و گفت: با فراهم‌شدن فرصت‌های بیشتر برای علم‌آموزی و تقویت همدلی میان مردم، می‌توان زمینه پیشرفت جامعه و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای علمی و فرهنگی را فراهم ساخت.