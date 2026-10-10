به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در نشست رئیس و اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی از سال گذشته تاکنون، با وجود تشدید تحریم‌ها، تلاش‌های قابل تقدیری در عرصه تولید، توزیع و تجارت و خدمت‌رسانی به مردم داشته‌اند.

وی افزود: در ایام جنگ نیز شاهد افزایش خدمات، تلاش‌ها و دستاوردهای مهم در بخش‌های مختلف بودیم.

استاندار بوشهر با اشاره به تحقق مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ بیان کرد: بوشهر در زمینه تحقق حجم سرمایه‌گذاری‌ها عملکرد موفقی داشته و از دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت امسال نیز با ثبت ۲۶۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، به‌عنوان استان نخست کشور معرفی شده است.

زارع با قدردانی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که با وجود امکان فعالیت در سایر استان‌ها و حتی خارج از کشور، بوشهر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند، بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع پیش روی آنان تأکید کرد.

توسعه دولت الکترونیک؛ راهکار تسهیل فعالیت‌های اقتصادی

وی با اشاره به ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: این دبیرخانه در سال ۱۴۰۳ جزو دبیرخانه‌های موفق و ممتاز کشور بود و در ارزیابی سال گذشته نیز بوشهر به‌عنوان استان برتر کشور در این حوزه معرفی شد.

استاندار بوشهر شفافیت و تسریع در انجام امور را از مزایای دولت الکترونیک دانست و ابراز امیدواری کرد با توسعه خدمات الکترونیکی و رفع موانع اداری، زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و افزایش شفافیت فراهم شود.

زارع از رئیس و اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی برای حضور در جمع فعالان اقتصادی استان و بررسی مسائل و دغدغه‌های آنان قدردانی کرد.