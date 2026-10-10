رزمایش جهادی در روستای سماء کجور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی کرد صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از پایان رزمایش خدمات جهادی در روستای سماء منطقه کجور خبر داد و گفت: در این رزمایش، خدمات درمانی، عمرانی، حمایتی و فرهنگی با مشارکت گروه‌های جهادی، سرهنگ دوم پاسدار مصطفی کرد اظهار کرد: این رزمایش با هدف رسیدگی به نیازهای روستاییان، رفع بخشی از مشکلات مناطق کم‌برخوردار و تقویت همدلی و مشارکت اجتماعی برگزار شد.

وی افزود: برگزاری کلاس‌های آموزشی، استقرار میز خدمت مسئولان دستگاه‌های اجرایی، واکسیناسیون دام، پیرایش صلواتی و تعمیر و بازسازی منازل خانوارهای تحت پوشش از جمله اقدامات انجام‌شده در این رزمایش بود.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان نوشهر با اشاره به ارائه خدمات درمانی بیان کرد: گروه جهادی کانون بسیج جامعه پزشکی نوشهر با حضور در مسجد روستای سماء، خدماتی شامل ویزیت پزشک عمومی، خدمات بهورزی، چشم‌پزشکی و بینایی‌سنجی، مشاوره مامایی و خدمات بهداشتی به روستاییان ارائه کرد. همچنین یک چشم‌پزشک با حضور در منزل یکی از سالمندان ناتوان، خدمات درمانی مورد نیاز وی را ارائه داد.

کرد ادامه داد: به مناسبت روز سالمند، از سالمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) سرکشی شد و مسائل و مشکلات آنان با حضور رئیس کمیته امداد نوشهر مورد بررسی قرار گرفت.

وی برگزاری جشن شکوفه‌ها برای دختران دانش‌آموز به سن تکلیف رسیده، محفل انس با قرآن و مراسم یاد یاران را از دیگر برنامه‌های این رویداد برشمرد و گفت: در این مراسم‌ها، یاد و خاطره شهدای منطقه و امام شهید انقلاب گرامی داشته شد و حاضران از خاطرات سردار حسن‌نیا، از یادگاران دوران دفاع مقدس، بهره‌مند شدند.

مسئول بسیج سازندگی نوشهر افزود: دیدار با خانواده شهید سلیمان خواجوی، عطرافشانی مزار شهیده سمیه مشایخی‌فیروز در روستای فیروزآباد، برگزاری مسابقه دوستانه فوتبال میان نوجوانان روستاهای دشت‌نظیر و سماء و برپایی غرفه عرضه محصولات غذایی روستایی در قالب جشنواره غذا نیز در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی رزمایش قرار داشت.

کرد با اشاره به اقدامات عمرانی روز پایانی رزمایش خاطرنشان کرد: بازسازی مزار شهدای روستای کیکو به همت گروه جهادی روستای منجیر انجام شد و مورد بازدید مسئول بسیج سازندگی شهرستان نوشهر قرار گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات مناطق روستایی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند.