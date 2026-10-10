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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

ایستگاه مترو طالقانی مشهد به نام شهید فرج‌ الله شوشتری تغییر یافت

ایستگاه مترو طالقانی مشهد به نام شهید فرج‌ الله شوشتری تغییر یافت

مشهد- سخنگوی شورای شهر مشهد از تغییر نام ایستگاه مترو طالقانی به نام شهید فرج‌ الله شوشتری خبر داد؛ ایستگاهی که در مجاورت محل شهادت این شهید قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی الرضا حاجی بگلو اظهار کرد: ایستگاه طالقانی، از ایستگاه‌ های مهم خط یک قطار شهری مشهد که در مجاورت محل شهادت فرج‌ الله شوشتری قرار دارد، به نام این شهید تغییر نام یافته است.

سخنگوی شورای شهر مشهد هدف از این اقدام را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد و نام افرادی عنوان کرد که در مسیر دفاع از ارزش‌ های جمهوری اسلامی ایران جان خود را فدا کرده‌ اند.

خط یک قطار شهری مشهد به طول ۱۹ کیلومتر، از پایانه غدیر در منطقه نخریسی تا بلوار وکیل‌آباد امتداد دارد و روزانه به‌ طور میانگین ۱۳۰ هزار نفر را جابه‌جا می‌ کند. ایستگاه طالقانی نیز پانزدهمین ایستگاه این خط است که در ابتدای بلوار احمدآباد و چهارراه کلاهدوز قرار دارد.

گفتنی است؛ شهید فرج‌الله شوشتری، فرزند سردار شهید نورعلی شوشتری، از فعالان سیاسی و انقلابی در عرصه جهاد تبیین بود که ۱۹ دی‌ ماه در جریان بازگشایی معبر مسدودشده در بلوار کلاهدوز مشهد، بر اثر حمله تعدادی از آشوبگران و اغتشاشگران و اصابت ضربات متعدد چاقو به شهادت رسید.

کد مطلب 6973090

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