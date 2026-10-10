آبرسانی به ۸۹ خانوار روستایی در راز و جرگلان

امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب در مناطق روستایی خراسان شمالی اظهار کرد: طرح آبرسانی به روستاهای اسفروج و شیرویه با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و تأمین پایدار آب شرب برای ۸۹ خانوار این روستاها در حال اجرا است.

وی افزود: احداث مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۸۰ مترمکعب، ساخت حوضچه شیرآلات، خرید و نصب شیرآلات مورد نیاز، احداث اتاقک کلرزنی و اجرای دیوار محوطه از مهم‌ترین بخش‌های این طرح است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با بیان اینکه مخزن فعلی روستا ۴۰ مترمکعب ظرفیت دارد، تصریح کرد: با بهره‌برداری از مخزن جدید، ظرفیت ذخیره آب روستا به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و پایداری شبکه آبرسانی، به‌ویژه در زمان افزایش مصرف، تقویت خواهد شد.

فاطمی بیانکرد: این طرح تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۳۹ درصد رسیده است و عملیات اجرایی آن با جدیت ادامه دارد.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در روستاها و مناطق کم‌برخوردار، از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی است و تلاش می‌کنیم با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، زمینه برخورداری پایدار روستاییان از آب شرب سالم و بهداشتی را فراهم کنیم.