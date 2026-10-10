صفدری: اهدای عضو پدر بجنوردی به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، محمدرضا صفدری اظهار کرد: زنده‌یاد «محمد شریفی» در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ دچار مرگ مغزی شد. وی پس از انتقال از بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد به واحد فراهم‌آوری اعضای بیمارستان منتصریه مشهد، تحت تأیید نهایی تیم تخصصی قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدام شجاعانه خانواده این مرحوم در لحظات سخت فقدان عزیزشان، افزود: این ایثار بزرگ و خداپسندانه، چراغ امید را در دل بیماران در انتظار پیوند روشن کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با قدردانی از تلاش‌های تیم‌های شناسایی و فراهم‌آوری اعضا در بیمارستان‌های امام حسن (ع) بجنورد و منتصریه مشهد تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی و پزشکی، در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، قرنیه‌ها و پوست این مرحوم به ۳ بیمار نیازمند اهدا گردید.