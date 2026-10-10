شهرابی فراهانی مدیر اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری شهید احمدی روشن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شهرابی فراهانی از چهره‌های فعال در عرصه مطالعات راهبردی و تحلیل تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است که طی سال‌های گذشته مسئولیت‌ها و فعالیت‌های متعددی را در حوزه‌های پژوهشی، تحلیلی و راهبردی بر عهده داشته است.

از جمله مهم‌ترین سوابق و مسئولیت‌های دکتر سعید شهرابی فراهانی می‌توان به تحلیل‌گری ارشد در حوزه‌های امنیت ملی، ژئوپلیتیک، روابط بین‌الملل و جنگ‌های شناختی اشاره کرد.وی همچنین سابقه مدیریت اتاق تحلیل و تبیین جبهه مقاومت و عضویت در شورای راهبردی نهضت جهانی جبهه مقاومت را در کارنامه خود دارد.از دیگر مسئولیت‌های وی، مدیریت مرکز پژوهش و مطالعات بین‌المللی ضدصهیونیستی و همچنین مدیریت مرکز نهضت‌های رهایی‌بخش اندیشکده اطلاعات پیامبر اعظم(ص)، شهید محسن فخری‌زاده عنوان شده است.

مأموریت جدید در حوزه حکمرانی و سیاستگذاریانتصاب شهرابی فراهانی به مدیریت مرکز اندیشکده حکمرانی، سیاستگذاری و مطالعات تمدنی شهید مصطفی احمدی روشن، فصل جدیدی در فعالیت‌های علمی و راهبردی وی به شمار می‌رود.

این اندیشکده با تمرکز بر موضوعاتی همچون حکمرانی، سیاستگذاری، مطالعات تمدنی و مسائل راهبردی کشور و منطقه فعالیت می‌کند و حضور مدیری با سابقه فعالیت در حوزه‌های امنیتی، ژئوپلیتیکی و بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای و پیوند بیشتر میان مطالعات راهبردی و حوزه حکمرانی و سیاستگذاری باشد.

با آغاز مسئولیت جدید سعید شهرابی فراهانی، انتظار می‌رود موضوعاتی همچون تحولات ژئوپلیتیکی، امنیت ملی، جنگ شناختی، سیاستگذاری راهبردی، حکمرانی و مسائل تمدنی با رویکردی منسجم‌تر در دستور کار این مرکز قرار گیرد.

این انتصاب همچنین می‌تواند ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید ادبیات راهبردی، آینده‌پژوهی، تحلیل تحولات منطقه‌ای و ارائه راهکارهای سیاستی را در این مجموعه تقویت کند.