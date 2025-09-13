  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۷

ثبت‌نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد تمدید شد

ثبت‌نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد تمدید شد

دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال مهرماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهر ماه ۱۴۰۴دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد.

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی می رساند ، ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، ثبت نام تا جمعه ۲۸ شهریور تمدید شد .

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی http://azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی ، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

شایان ذکر است ، ثبت نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته ، رشته های با آزمون سراسری است و بیش از ۹۵ درصد رشته/ محل های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند ، داوطلبان می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

کد خبر 6587551
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها