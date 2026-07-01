رحیم شهیدی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه صیانت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: در اجرای احکام قضایی و بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ۲۱ مورد ساختوساز غیرمجاز شامل احداث بنا، دیوارکشی و تفکیک غیرقانونی اراضی در نقاط مختلف این شهرستان تخریب و اراضی به وضعیت اولیه بازگردانده شد.
رحیم شهیدیپور افزود: این احکام در محدوده مراکز جهاد کشاورزی بیشه جنوبی، لالهآباد، احمدچالهپی و بندپی غرب و با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، اداره راه و گروههای صیانت از اراضی اجرا شد.
وی با تأکید بر اینکه تغییر غیرمجاز کاربری زمینهای زراعی و باغی تهدیدی برای تولید و امنیت غذایی به شمار میرود، تصریح کرد: برخورد با متخلفان بدون اغماض ادامه خواهد داشت و گشتهای حفاظت از اراضی بهصورت مستمر وضعیت زمینهای کشاورزی را رصد میکنند.
مدیر جهاد کشاورزی بابل همچنین از شهروندان، دهیاران و بهرهبرداران خواست در صورت مشاهده هرگونه دیوارکشی، تفکیک، خاکبرداری یا ساختوساز در اراضی کشاورزی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ یا مراکز جهاد کشاورزی اطلاع دهند.
شهیدیپور در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت کشت برنج در شهرستان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۴۵ هزار و ۵۰ هکتار شالیزار بابل، بیش از ۴۰ هزار هکتار زیر کشت ارقام محلی و حدود چهار هزار و ۸۰۰ هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص دارد.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۵۰ درصد از سطح زیر کشت ارقام محلی، معادل بیش از ۲۰ هزار هکتار، وارد مرحله ظهور خوشه شده است؛ مرحلهای که نقش تعیینکنندهای در عملکرد نهایی محصول دارد.
مدیر جهاد کشاورزی بابل با هشدار نسبت به حساسیت این مقطع از رشد برنج، خاطرنشان کرد: کمبود آب یا عناصر غذایی در زمان خوشهدهی و گلدهی میتواند موجب اختلال در تلقیح، افزایش دانههای پوک و در نهایت کاهش کمیت و کیفیت محصول شود؛ از این رو رعایت توصیههای فنی و مدیریت صحیح تغذیه و آبیاری مزارع در این دوره ضروری است.
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