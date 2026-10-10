به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، پانزدهمین رویداد «جمعه‌های تئاتر شهر» عصر روز جمعه هفدهم مهر با برگزاری جلسه نمایشنامه خوانی «حلقه ماه » به کارگردانی رحمت امینی و نویسندگی محمود اسعدی و پریا گل محمدی و رونمایی از کتاب مجموعه نمایشنامه‌هایی به همین نام با نویسندگی محمود اسعدی در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر اختصاص پیدا کرد.

رحمت امینی نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر پیش از آغاز بخش اجرایی برنامه، به ارائه تاریخچه‌ای از تحولات نمایشنامه خوانی و انواع آن در ایران پرداخت و گفت: نمایشنامه‌خوانی ابتدا در جهان به واسطه شناخت تولیدکنندگان و کارگردان‌ها و تهیه‌کننده‌ها، توسط خود درام‌نویس‌ها در گروه‌های کوچک تخصصی انجام می‌شد؛ درام‌نویس خودش نمایشنامه را برای مشتاقان کار به صحنه رفتن نمایش می‌خواند. البته در این زمینه تصاویری هم وجود دارد، از جمله تصویر آنتوان چخوف که در حال خواندن نمایشنامه خودش برای جمعی از هنرمندان تئاتر است.

وی افزود: اما در ایران، نمایشنامه‌خوانی به‌ویژه در این ۲ دهه اخیر به گونه‌ای مطرح شد که حتی در کنار بسیاری از جشنواره‌های مطرح، بخشی هم به نمایشنامه‌خوانی اختصاص یافته و می‌یابد. مدل یا نمونه‌های مختلفی از نمایشنامه‌خوانی تاکنون در کشور ما انجام شده است، از جمله نمایشنامه‌ای که خود نویسنده به تنهایی برای مشتاقان می‌خواند؛ در این زمینه سابقه هم داریم، به عنوان مثال زنده‌یاد اکبر رادی و همین‌طور محمد چرمشیر و دیگر درام‌نویس‌ها طی سال های اخیر این کار را کردند.

این نویسنده و کارگردان تئاتر بیان کرد: ساده‌ترین نمونه از نمایشنامه‌خوانی، نمونه‌ای است که عده‌ای از نقش‌ها به طور ساده دور یک میز صرفاً نمایشنامه را برای مخاطبان خوانش می‌کنند؛ در مدل‌های دیگر نیز که گاهی نام آن «اجرا خوانی» هم نامیده شده است، کارگردان یا متنی از خودش یا از دیگری را به نحوی که هم بهره‌ای از بازیگری، بهره‌ای از لباس، بهره‌ای از موسیقی و حتی بهره‌ای از نور در آن وجود دارد پیش روی مخاطبان قرار می دهد. از قضا نمایشنامه «حلقه ماه» هم به این نحو، یعنی به صورت اجراخوانی خوانده می‌شود.

پس از صحبت‌های رحمت امینی، محمود اسعدی نویسنده داستانی که به صورت نمایشنامه درآمده بود، صحبت‌هایی در مورد ویژگی‌های ادبیات ایرانی و بهره‌گیری از آن برای نمایشنامه کرد و در خصوص مسئله حضور زنان در ادبیات نمایشی نکاتی را ارائه داد.

فرهاد ناظرزاده کرمانی مدرس، نویسنده، مترجم و از هنرمندان پیشگام عرصه تئاتر دانشگاهی هم که به عنوان مهمان ویژه این نشست حضور پیدا کرده بود، دقایقی پیرامون غنی بودن و ویژگی‌های ادبیات نمایشی در انواع و اقسام مختلف از مکاتب مختلف (از واقع‌گرایی تا سوررئالیسم) در اشعار حافظ، خیام، عطار نیشابوری، و اینکه با وجود این همه پیشینه کهن ادبیات فارسی ما، بهره نه چندان زیادی از آن برده‌ایم، سخنانی ایراد کرد.

در اجرای نمایشنامه خوانی «حلقه ماه» محمود اسعدی و پریا گل محمدی نویسندگان، رحمت امینی کارگردان، محمود اسعدی تهیه کننده، مهدی طهماسبی، پریا گل محمدی، یونس مشهدی، محمد امین عرب سالاری گروه بازیگران، مهدیه زند دستیار کارگردان و صحنه خوان، یونس مشهدی و محسن مشهدی موسیقی، غلامحسین حصاری دستیار تهیه گروه اجرایی را تشکیل می دادند. ضمن اینکه علی بهرامی، هدیه گل صباغ و پارسا قائمی از دیگر همکاران این اجرا بودند.

هم زمان با اجرای این جلسه نمایشنامه خوانی از پروژه تالیفی «حلقه ماه» به نویسندگی محمود اسعدی مشتمل بر آثاری چون «حلقه ماه»، «تردید آسمانی» و «میزگرد» نیز رونمایی شد.

اسماعیل خلج، ناصر آقایی، سعید ذهنی، حسن رضایی، حسین مسافر آستانه، عباس توفیقی، محمودرضا رحیمی، آرام محضری، کرامت رودساز و جمعی دیگر از هنرمندان عرصه تئاتر از مهمان ویژه برنامه پانزدهم «جمعه‌های تئاتر شهر» بودند.