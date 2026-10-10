به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامی پیش از ظهر شنبه در آیین تجلی هلال که با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مسئولان ملی و استانی، خانواده‌های معظم شهدا، امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و کارکنان این جمعیت برگزار شد، بر ضرورت تداوم آمادگی نیروهای امدادی و حفظ روحیه خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی تأکید کرد.



وی با اشاره به حضور گسترده نیروهای عملیاتی، امدادی، درمانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر استان قم در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: از نخستین ساعات وقوع حوادث، امدادگران، نجاتگران، اعضای جوانان، داوطلبان و کارکنان جمعیت در کنار مردم حضور یافتند و در مسیر انجام وظایف انسانی و امدادی خود به خدمت‌رسانی پرداختند.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم با بیان اینکه در جریان این حوادث، ۹۵ مورد اصابت حملات هوایی تحت پوشش عملیاتی این جمعیت قرار گرفت، افزود: استان قم در مجموع ۱۰۵ شهید تقدیم ایران کرد و مجموعه‌های امدادی و خدماتی در روزهای دشوار جنگ با تکیه بر مسئولیت‌پذیری و همدلی، برای مدیریت شرایط و پشتیبانی از مردم تلاش کردند.



بهرامی با تأکید بر اینکه مسئولیت جمعیت هلال‌احمر با پایان هر مأموریت خاتمه نمی‌یابد، تصریح کرد، احتمال بروز حوادث و بحران‌های جدید، ضرورت حفظ آمادگی عملیاتی و تقویت توان پاسخ‌گویی نیروهای امدادی را دوچندان می‌کند و مردم باید اطمینان داشته باشند که این مجموعه در هر شرایطی برای ارائه خدمات مورد نیاز آماده است.



خدمت‌رسانی، عهد مشترک مجموعه‌های امدادی است



وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی استان قم در روزهای دشوار جنگ گفت، تلاش مجموعه‌های مختلف برای مدیریت شرایط بحرانی نشان داد که با وجود تفاوت در مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها، هدف مشترک همه دستگاه‌ها، پشتیبانی از مردم و جلوگیری از احساس تنهایی آنان در سخت‌ترین شرایط است.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم، تلاش شبانه‌روزی نیروهای راه‌آهن و راهداری برای بازگشایی مسیر ریلی آسیب‌دیده در منطقه سلفچگان طی ۷۲ ساعت را نمونه‌ای از این همدلی و مسئولیت‌پذیری دانست و اظهار کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و حضور میدانی نیروها در شرایط دشوار، نقش مهمی در پیشبرد امور و ارائه خدمات به مردم دارد.



بهرامی همچنین با ادای احترام به مقام شهدا و جانبازان و تکریم خانواده‌های آنان خاطرنشان کرد: یاد و نام شهدا تنها به بازخوانی خاطرات گذشته محدود نمی‌شود، بلکه این سرمایه معنوی، مسئولیتی برای ادامه راه ایثار و فداکاری و خدمت صادقانه به مردم بر دوش همگان قرار می‌دهد.



وی با اشاره به دشواری‌های فعالیت امدادگران و نجاتگران افزود: بخش مهمی از فداکاری این نیروها در لحظاتی رقم می‌خورد که کمتر دیده می‌شود، از ساعت‌های طولانی فعالیت و بی‌خوابی گرفته تا دوری از خانواده، تحمل فشارهای روحی و مواجهه با صحنه‌های تلخ حوادث که همگی بخشی از مسئولیت سنگین نیروهای امدادی است.



امدادگران با لباس خدمت، تعهد خود را نشان می‌دهند



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم با قدردانی از خانواده‌های امدادگران و نجاتگران به دلیل صبر، همراهی و حمایت از نیروهای عملیاتی بیان کرد: خانواده‌های این نیروها نیز با تحمل دوری عزیزان خود و پشتیبانی از آنان در مسیر انجام مأموریت‌ها، سهم ارزشمندی در استمرار خدمت‌رسانی دارند.



بهرامی با تأکید بر اینکه قهرمانان اصلی آیین تجلی هلال، امدادگران و نجاتگران هستند، گفت: مفهوم ایثار تنها به لحظه به خطر افتادن جان محدود نمی‌شود، بلکه استمرار حضور در میدان خدمت با وجود خستگی‌ها، فشارهای روانی و دشواری‌های مأموریت نیز جلوه‌ای از فداکاری و تعهد انسانی است.



وی لباس امدادی را فراتر از نشان سازمانی و نمادی از پایبندی به ارزش‌های انسانی توصیف کرد و افزود: آنچه به فعالیت امدادگران اعتبار می‌بخشد، تعهد آنان به یاری‌رسانی به انسان‌ها و حضور مسئولانه در لحظاتی است که افراد و خانواده‌ها بیش از هر زمان دیگری به حمایت و همراهی نیاز دارند.



بهرامی در پایان با تأکید بر جایگاه انسانی فعالیت‌های امدادی خطاب به امدادگران و نجاتگران خاطرنشان کرد: ارزشمندترین نشان افتخار نیروهای هلال‌احمر همان لباس خدمت است، زیرا این لباس پیش از آنکه معرف یک سازمان باشد، بیانگر تعهد به انسانیت و مسئولیت‌پذیری در برابر مردم است.