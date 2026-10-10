به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه پیش از ظهر امروز شنبه در آئین نواختن زنگ جشن عاطفه ها در خوزستان بیان کرد: هرساله با آغاز سال تحصیلی، جشن عاطفه ها در سراسر کشور آغاز می شود، امسال نیز در خوزستان از ابتدای شهریور ماه این جشن شروع شد.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان با بیان اینکه امروز زنگ عاطفه ها در سراسر استان نواخته می شود، گفت: این دستگاه افتخار خدمت رسانی به ۹۰ هزار دانش آموز در استان را دارد که در تلاش هستیم با همت مردم و خیرین، دانش آموزان و اولیای آن ها همه دانش آموزان از چنین نعمتی برخوردار شوند.

وی افزود: سال گذشته به همت مردم، بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان کمک شد و پیش بینی می شود امسال این رقم به بیش از ۸۰ میلیارد تومان برسد که بخش عمده آن محقق شده است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان عنوان کرد: تمام عایدات جشن عاطفه ها، برای ملزومات تحصیلی و آموزشی دانش آموزان هزینه می شود که پوشاک، ایاب و ذهاب، لوازم التحریر از جمله آن هستند چرا که هدف تقویت بنیه تحصیلی است.

شیبه افزود: مردم می توانند برای پرداخت کمک های خود در همه حوزه های کمیته امداد، از طریق نصب برنامه «صدقه من» اقدام کنند.