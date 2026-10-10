به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی صبح امروز شنبه در نشست وبیناری شورای معاونان اداره‌کل با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق لرستان، با تشریح نتایج امتحانات نهایی خردادماه پایه دوازدهم، این افزایش را یکی از شاخص‌های قابل توجه عملکرد آموزشی استان دانست و بر ضرورت تداوم برنامه‌های ارتقای کیفیت یادگیری تأکید کرد.

وی اظهار کرد: میانگین نمرات امتحانات نهایی چهار رشته نظری از ۸.۹۹ به ۱۰.۱۴ رسیده است؛ روندی که ضرورت حفظ و تقویت برنامه‌های آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت معلمان، مدیران و دانش‌آموزان را دوچندان می‌کند.

ثبت رتبه‌های کشوری در رشته‌های نظری

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به جزئیات نتایج رشته‌های نظری افزود: در رشته علوم و معارف اسلامی، میانگین نمرات با رشد ۱.۷۴ نمره‌ای به ۱۱.۳۰ رسیده و استان رتبه ششم کشور را در شاخص رشد این رشته کسب کرده است.

سهرابی ادامه داد: در رشته علوم انسانی، رشد ۱.۰۸ نمره‌ای و رتبه هشتم کشور از نظر میزان رشد ثبت شده است. همچنین رشته علوم تجربی با رشد ۱.۱۳ نمره‌ای، رتبه دهم کشور را به دست آورده و میانگین نمرات رشته ریاضی و فیزیک نیز با رشد ۰.۸۲ نمره‌ای به ۱۱.۳۲ رسیده است.

تأکید بر تحلیل نتایج و ارتقای کیفیت آموزش

وی با تأکید بر اهمیت تحلیل دقیق نتایج امتحانات نهایی تصریح کرد: بهبود میانگین نمرات زمانی ارزشمند و ماندگار خواهد بود که با شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزشی، برنامه‌ریزی هدفمند و پیگیری مستمر وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان همراه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان خواستار تقویت برنامه‌های آموزشی، توجه ویژه به دروس و رشته‌های نیازمند حمایت بیشتر و استفاده از تجربه‌های موفق مدارس شد و تأکید کرد که رشد آماری باید به بهبود پایدار کیفیت آموزش منجر شود.

سهرابی همچنین ساماندهی نیروی انسانی، تکمیل فرآیند ثبت‌نام و کلاس‌بندی و صدور به‌موقع ابلاغ معلمان را از الزامات فعالیت منظم مدارس دانست و بر پیگیری مستمر این موضوعات از سوی مدیران مناطق تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج امتحانات نهایی باید مبنایی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، شناسایی نیازهای آموزشی و تدوین برنامه‌های مؤثرتر در مسیر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت استان باشد.

کسب ۱۷ رتبه برتر کشوری در جشنواره نوجوان خوارزمی

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در بخش دیگری از این نشست، با تبریک موفقیت دانش‌آموزان استان در جشنواره ملی نوجوان خوارزمی اظهار کرد: دانش‌آموزان لرستان در این دوره از رقابت‌ها ۱۷ رتبه برتر کشوری شامل ۶ رتبه نخست، ۳ رتبه دوم و ۸ رتبه سوم کسب کردند و به جایگاه چهاردهم مشترک کشور دست یافتند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های علمی و خلاق استان افزود: شناسایی استعدادهای برتر پایان مسئولیت آموزش و پرورش نیست، بلکه باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه رشد، توانمندسازی و تداوم موفقیت این دانش‌آموزان فراهم شود.

سهرابی خاطرنشان کرد: رؤسای مناطق و معاونت آموزش متوسطه باید برای هدایت و پشتیبانی از دانش‌آموزان برگزیده، برنامه مشخصی داشته باشند تا موفقیت‌های مقطعی به مسیری پایدار برای پرورش استعدادها و تکرار افتخارآفرینی‌های علمی تبدیل شود.

وی هدف‌گذاری آموزش و پرورش استان را حرکت به سمت قرار گرفتن در جمع ۱۰ استان برتر کشور عنوان کرد.

بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، افزایش میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم از ۸.۹۹ به ۱۰.۱۴، یکی از شاخص‌های عملکرد آموزشی لرستان به شمار می‌رود؛ روندی که تداوم آن نیازمند ارزیابی مستمر نتایج و اجرای برنامه‌های هدفمند در مدارس استان است.