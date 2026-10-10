به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رحیمی، از شناسایی و پلمب یک مهدکودک به دلیل ترویج آموزه‌های مرتبط با عرفان حلقه خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب ری با تأکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به فعالیت مراکز فرهنگی و آموزشی اظهار کرد: در راستای مقابله با فرقه‌های ضاله و جریان‌های انحرافی، رصد و بررسی دقیق فعالیت مراکز آموزشی و فرهنگی با دستور دادستانی و همکاری ضابطان خاص و سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در جریان اقدامات نظارتی و با هدف شناسایی و برخورد با فعالیت‌های مغایر با اصول اعتقادی، یک مهدکودک در شهرری که آموزه‌های عرفان حلقه را ترویج می‌کرد، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب شد.

رحیمی با بیان اینکه امنیت فرهنگی و دینی شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: اقدامات نظارتی بر مراکز آموزشی و فرهنگی در سطح شهرستان ری به‌صورت مستمر و دقیق ادامه خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب ری تأکید کرد که با هرگونه فعالیت مرتبط با فرقه‌های ضاله و عرفان‌های کاذب، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.