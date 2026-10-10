به گزارش خبرنگار مهر، قوام بامری، گندم‌کار نمونه استان سیستان و بلوچستان و عضو بنیاد ملی گندم‌کاران کشور، ظهر شنبه و در آیین ملی آغاز سال زراعی جدید با حضور وزیر جهاد کشاورزی، به پاس تلاش‌های خود در عرصه تولید گندم و ارتقای بهره‌وری کشاورزی، مورد تقدیر قرار گرفت و لوح سپاس و تندیس دریافت کرد.

این کشاورز از بخش جلگه چاه‌هاشم شهرستان دلگان، به دلیل فعالیت‌های ارزنده در تولید یکی از محصولات راهبردی کشور و نقش‌آفرینی در تقویت امنیت غذایی، شایسته این تقدیر ملی شناخته شد.

تلاش کشاورزان دلگان برای تقویت امنیت غذایی

موفقیت قوام بامری، جلوه‌ای از توانمندی کشاورزان سیستان و بلوچستان در تولید محصولات اساسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی منطقه است؛ ظرفیتی که با وجود محدودیت‌های اقلیمی و چالش‌های تولید، در مسیر افزایش بهره‌وری و پایداری تولید محصولات راهبردی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دلگان نیز با تبریک این موفقیت به قوام بامری و جامعه کشاورزی شهرستان، بر اهمیت حمایت از کشاورزان نمونه و استفاده از دانش و روش‌های نوین کشاورزی برای افزایش تولید و توسعه ظرفیت‌های این بخش تأکید کرد.