به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی ظهر شنبه در نخستین نشست حامیان جمعیت شهرستان ساوه در سالن شهید رهنمون اظهار کرد: حل مسائل جمعیتی تنها با راهکارهای اجرایی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست، بلکه باید مبانی فکری و نگرش جامعه به انسان، خانواده و فرزندآوری نیز تقویت شود.

وی افزود: حوزه‌های علمیه، مساجد، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها در تبیین مبانی دینی خانواده و فرزندآوری مسئولیت دارند و باید برای نهادینه‌سازی این نگرش در جامعه تلاش کنند.

امام جمعه ساوه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی این شهرستان گفت: ساوه از امکانات قابل توجهی در حوزه مساجد، فعالیت‌های روحانیت و مشارکت‌های اجتماعی برخوردار است که می‌توان از آنها برای تقویت بنیان خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری بهره گرفت.



حجت الاسلام رحیمی با اشاره به ظرفیت مساجد شهرستان بیان کرد: ساوه حدود ۲۰۶ مسجد دارد و می‌توان از ظرفیت روحانیون، نمازگزاران و مجموعه‌های فرهنگی برای اجرای برنامه‌های مرتبط با خانواده و جمعیت استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی ساوه افزود: وجود حدود ۵۵۰ واحد صنعتی و نزدیک به ۶۰ هزار کارگر در این شهرستان، ضرورت توجه به مسائل خانواده و جمعیت در محیط‌های کاری و اجتماعی را افزایش می‌دهد.

امام جمعه ساوه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: با همکاری مسئولان و نمایندگان، زمینه واگذاری زمین به بخشی از خانواده‌های واجد شرایط فراهم شده است.

وی افزود: تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول می‌تواند به رفع موانع موجود و بهبود شرایط خانواده‌ها کمک کند.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های محله‌محور تصریح کرد: مساجد و گروه‌های مردمی در کنار مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها می‌توانند ارتباط نزدیک‌تری با خانواده‌ها برقرار کنند و در شناسایی نیازهای آنان نقش داشته باشند.

امام جمعه ساوه با تأکید بر ضرورت توجه به مبانی انسان‌شناسی اسلامی گفت: شناخت جایگاه انسان و خانواده در اندیشه اسلامی می‌تواند به تقویت نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری و مسئولیت تربیت نسل کمک کند.

وی ادامه داد: در انسان‌شناسی اسلامی، انسان جایگاهی فراتر از ابعاد مادی دارد و مفهوم خلافت الهی، تربیت نسل و پرورش انسان‌های شایسته از مبانی مهم این نگرش به شمار می‌رود.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به نقش نهادهای آموزشی و فرهنگی اظهار کرد: حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مساجد و رسانه ملی باید در تبیین مبانی اسلامی انسان‌شناسی و تقویت نگرش مسئولانه به خانواده و تربیت فرزندان همکاری بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ جوانی جمعیت نیازمند توجه هم‌زمان به مسائل اقتصادی، موانع اجرایی و مبانی فرهنگی و اعتقادی است تا برنامه‌های این حوزه از پشتوانه‌ای پایدار برخوردار شوند.

حمایت از مادران و نوزادان، ضرورتی در تحقق سیاست‌های جمعیتی

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز در این نشست گفت: کاهش نرخ باروری و افزایش سالمندی جمعیت، علاوه بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند در بلندمدت بر امنیت و آینده کشور تأثیرگذار باشد.

حسین معصومی اصل افزود: مسئله جمعیت موضوعی چندبعدی است که عوامل اقتصادی، اجتماعی و تغییر سبک زندگی در آن نقش دارند؛ ازاین‌رو، مدیریت این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با بیان اینکه سیاست‌های جمعیتی نباید صرفاً به ارائه مشوق‌هایی مانند واگذاری زمین محدود شود، تصریح کرد: حمایت از خانواده‌ها باید ابعاد مختلفی از جمله رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و مراقبت از مادران و کودکان را در بر بگیرد.

معصومی‌اصل با اشاره به اهمیت ارتقای خدمات مراقبتی و درمانی در حوزه نوزادان بیان کرد: کاهش مرگ‌ومیر نوزادان از شاخص‌های امیدوارکننده نظام سلامت به شمار می‌رود و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سلامت مادران و نوزادان داشته باشد.

وی ادامه داد: مراقبت‌های سلامت مادر و کودک باید از دوران پیش از بارداری آغاز شود و در طول بارداری و مراحل زایمان تداوم یابد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه بر ضرورت تقویت خدمات سلامت مادر و کودک تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای حفظ سلامت مادران و نوزادان به‌طور مؤثر استفاده شود و با رفع موانع دسترسی به خدمات درمانی، از به خطر افتادن سلامت آنان جلوگیری کرد.

معصومی‌اصل تصریح کرد: تحقق سیاست‌های جمعیتی مستلزم مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است و بخش‌های بهداشت و درمان، نهادهای فرهنگی، مسئولان اجرایی و فعالان اجتماعی باید با هم‌افزایی و اقدامات هماهنگ، زمینه حمایت از خانواده‌ها و ترویج فرهنگ فرزندآوری را فراهم کنند.