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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

ترویج فرهنگ فرزندآوری به تقویت مبانی انسان‌شناسی اسلامی نیاز دارد

ترویج فرهنگ فرزندآوری به تقویت مبانی انسان‌شناسی اسلامی نیاز دارد

ساوه- امام جمعه ساوه با تأکید بر ضرورت تقویت مبانی فرهنگی و اعتقادی در حوزه جوانی جمعیت گفت: ترویج فرهنگ فرزندآوری به تقویت مبانی انسان‌شناسی اسلامی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی ظهر شنبه در نخستین نشست حامیان جمعیت شهرستان ساوه در سالن شهید رهنمون اظهار کرد: حل مسائل جمعیتی تنها با راهکارهای اجرایی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست، بلکه باید مبانی فکری و نگرش جامعه به انسان، خانواده و فرزندآوری نیز تقویت شود.

وی افزود: حوزه‌های علمیه، مساجد، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها در تبیین مبانی دینی خانواده و فرزندآوری مسئولیت دارند و باید برای نهادینه‌سازی این نگرش در جامعه تلاش کنند.

امام جمعه ساوه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی این شهرستان گفت: ساوه از امکانات قابل توجهی در حوزه مساجد، فعالیت‌های روحانیت و مشارکت‌های اجتماعی برخوردار است که می‌توان از آنها برای تقویت بنیان خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری بهره گرفت.


حجت الاسلام رحیمی با اشاره به ظرفیت مساجد شهرستان بیان کرد: ساوه حدود ۲۰۶ مسجد دارد و می‌توان از ظرفیت روحانیون، نمازگزاران و مجموعه‌های فرهنگی برای اجرای برنامه‌های مرتبط با خانواده و جمعیت استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی ساوه افزود: وجود حدود ۵۵۰ واحد صنعتی و نزدیک به ۶۰ هزار کارگر در این شهرستان، ضرورت توجه به مسائل خانواده و جمعیت در محیط‌های کاری و اجتماعی را افزایش می‌دهد.

امام جمعه ساوه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: با همکاری مسئولان و نمایندگان، زمینه واگذاری زمین به بخشی از خانواده‌های واجد شرایط فراهم شده است.

وی افزود: تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول می‌تواند به رفع موانع موجود و بهبود شرایط خانواده‌ها کمک کند.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های محله‌محور تصریح کرد: مساجد و گروه‌های مردمی در کنار مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها می‌توانند ارتباط نزدیک‌تری با خانواده‌ها برقرار کنند و در شناسایی نیازهای آنان نقش داشته باشند.

امام جمعه ساوه با تأکید بر ضرورت توجه به مبانی انسان‌شناسی اسلامی گفت: شناخت جایگاه انسان و خانواده در اندیشه اسلامی می‌تواند به تقویت نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری و مسئولیت تربیت نسل کمک کند.

وی ادامه داد: در انسان‌شناسی اسلامی، انسان جایگاهی فراتر از ابعاد مادی دارد و مفهوم خلافت الهی، تربیت نسل و پرورش انسان‌های شایسته از مبانی مهم این نگرش به شمار می‌رود.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به نقش نهادهای آموزشی و فرهنگی اظهار کرد: حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مساجد و رسانه ملی باید در تبیین مبانی اسلامی انسان‌شناسی و تقویت نگرش مسئولانه به خانواده و تربیت فرزندان همکاری بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ جوانی جمعیت نیازمند توجه هم‌زمان به مسائل اقتصادی، موانع اجرایی و مبانی فرهنگی و اعتقادی است تا برنامه‌های این حوزه از پشتوانه‌ای پایدار برخوردار شوند.

حمایت از مادران و نوزادان، ضرورتی در تحقق سیاست‌های جمعیتی

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز در این نشست گفت: کاهش نرخ باروری و افزایش سالمندی جمعیت، علاوه بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند در بلندمدت بر امنیت و آینده کشور تأثیرگذار باشد.

حسین معصومی اصل افزود: مسئله جمعیت موضوعی چندبعدی است که عوامل اقتصادی، اجتماعی و تغییر سبک زندگی در آن نقش دارند؛ ازاین‌رو، مدیریت این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با بیان اینکه سیاست‌های جمعیتی نباید صرفاً به ارائه مشوق‌هایی مانند واگذاری زمین محدود شود، تصریح کرد: حمایت از خانواده‌ها باید ابعاد مختلفی از جمله رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و مراقبت از مادران و کودکان را در بر بگیرد.

معصومی‌اصل با اشاره به اهمیت ارتقای خدمات مراقبتی و درمانی در حوزه نوزادان بیان کرد: کاهش مرگ‌ومیر نوزادان از شاخص‌های امیدوارکننده نظام سلامت به شمار می‌رود و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سلامت مادران و نوزادان داشته باشد.

وی ادامه داد: مراقبت‌های سلامت مادر و کودک باید از دوران پیش از بارداری آغاز شود و در طول بارداری و مراحل زایمان تداوم یابد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه بر ضرورت تقویت خدمات سلامت مادر و کودک تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای حفظ سلامت مادران و نوزادان به‌طور مؤثر استفاده شود و با رفع موانع دسترسی به خدمات درمانی، از به خطر افتادن سلامت آنان جلوگیری کرد.

معصومی‌اصل تصریح کرد: تحقق سیاست‌های جمعیتی مستلزم مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است و بخش‌های بهداشت و درمان، نهادهای فرهنگی، مسئولان اجرایی و فعالان اجتماعی باید با هم‌افزایی و اقدامات هماهنگ، زمینه حمایت از خانواده‌ها و ترویج فرهنگ فرزندآوری را فراهم کنند.

کد مطلب 6973632

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