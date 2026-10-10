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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

پزشکیان: اقدامات تروریستی عزم نیروهای حافظ امنیت را متزلزل نمی‌کند

پزشکیان: اقدامات تروریستی عزم نیروهای حافظ امنیت را متزلزل نمی‌کند

رئیس جمهور گفت: اقدامات تروریستی که با هدف ایجاد ناامنی، گسترش خشونت و برهم زدن آرامش مردم صورت می گیرد، هیچ دستاوردی نخواهد داشت و هرگز عزم نیروهای حافظ امنیت کشور را متزلزل نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان روز شنبه (۱۸ مهرماه ۱۴۰۵) در پیامی با تسلیت شهادت شهیده والامقام سرهنگ دوم نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان‌ و بلوچستان، در منطقه چشمه زیارت زاهدان به خانواده معزز آن شهیده والامقام، فرماندهان و کارکنان فراجا، همکاران ایشان و مردم شریف استان سیستان‌ و بلوچستان، تأکید کرد: چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای هرگز عزم نیروهای حافظ امنیت را در پاسداری از جان، آرامش و آسایش مردم متزلزل نخواهد کرد و صیانت از امنیت شهروندان و مقابله با تروریسم و عوامل ناامنی با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اقدامات کور و تروریستی که با هدف ایجاد ناامنی، گسترش خشونت و برهم زدن آرامش مردم صورت می‌گیرد، جز ریختن خون بی‌گناهان و آشکار ساختن ماهیت جنایتکارانه عاملان آن، هیچ دستاوردی نخواهد داشت. ترور و شهادت ناجوانمردانه سرکار خانم افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان‌ و بلوچستان، در منطقه چشمه زیارت زاهدان، نمونه‌ای تلخ از این جنایات غیرانسانی است.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده معزز آن شهیده والامقام، فرماندهان و کارکنان فراجا، همکاران ایشان و مردم شریف استان سیستان‌ و بلوچستان، تأکید می‌کنم چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای هرگز عزم نیروهای حافظ امنیت را در پاسداری از جان، آرامش و آسایش مردم متزلزل نخواهد کرد و صیانت از امنیت شهروندان و مقابله با تروریسم و عوامل ناامنی با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

ضروری است دستگاه‌های مسئول با فوریت و جدیت، ابعاد مختلف این جنایت را بررسی کرده و عاملان و آمران آن را هرچه سریعتر شناسایی کنند.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهیده و دیگر همرزمان شهیدش، رحمت واسعه و علو درجات و برای خانواده‌های داغدار، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6973636
رامین عبداله شاهی

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