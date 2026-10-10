به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی پیش از ظهر شنبه در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: حمایت از مرغداران و استمرار تولید ضروری است، اما این حمایت‌ها نباید به افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان منجر شود و باید با راهکارهای مناسب، تعادل بازار حفظ شود.

وی افزود: تسریع در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای مشمول کالابرگ، یکی از اقدامات مؤثر در بهبود گردش مالی بازار است و تأخیر در تسویه مطالبات می‌تواند فعالیت فروشگاه‌ها و دسترسی خانوارها به کالاهای مورد نیاز را با مشکل مواجه کند.

جلالی تصریح کرد: تأمین سرمایه در گردش مرغداری‌ها، به‌ویژه واحدهای تولیدکننده گوشت مرغ، ضروری است و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی استان برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این واحدها می‌تواند به استمرار تولید و کاهش مشکلات فعالان این بخش کمک کند.

وی ادامه داد: حقوق دولتی معادن، حقوق عرفی، الزامات محیط‌زیستی و مسائل مرتبط با منابع طبیعی، از جمله موضوعات اختلاف‌برانگیز میان فعالان معدنی و دستگاه‌های اجرایی است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، دستگاه‌های مسئول باید با دستور استاندار مرکزی، در کوتاه‌ترین زمان زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی سوخت واحدهای واجد شرایط را فراهم کنند تا احتمال اختلال در روند تولید کاهش یابد.

وی افزود: واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید صرفاً به تأمین گاز طبیعی متکی باشند، بلکه لازم است با پیش‌بینی محدودیت‌های احتمالی، تجهیزات خود را به سیستم دوگانه‌سوز مجهز کرده و برای تأمین سوخت جایگزین برنامه‌ریزی کنند.

جلالی بیان کرد: فراهم بودن مخازن و زیرساخت‌های ذخیره‌سازی به‌تنهایی برای تأمین پایدار سوخت کافی نیست و باید سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز پیش از آغاز فصل سرما تأمین و ذخیره شود و تأخیر در این زمینه می‌تواند در روزهای سرد سال، دسترسی به سوخت جایگزین را با دشواری مواجه کرده و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی گفت: با توجه به محدودیت زمان تا آغاز فصل سرما، باید وضعیت ذخایر سوخت استان به‌سرعت بررسی و تأمین سوخت، تهیه مشعل و دوگانه‌سوز کردن تجهیزات واحدهای تولیدی متناسب با نیاز هر واحد در اولویت قرار گیرد.

جلالی تصریح کرد: با توجه به ذخیره‌سازی حدود ۳۸ میلیون لیتر گازوئیل برای صنایع و معادن خراسان رضوی، باید وضعیت ذخایر سوخت استان مرکزی بررسی و برای جلوگیری از اختلال در تولید، تصمیم‌های فوری اتخاذ شود.