به گزارش خبرنگار، مهدی زندیهوکیلی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح پروژههای نیروگاه خورشیدی در شهرستان زرندیه، اظهار کرد: در استان مرکزی هدفگزاری شده یکهزار مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شبکه کند و تحقق این هدف نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی و متولیان امر است.
وی افزود: دستگاههایی که زمین در اختیار طرحها قرار میدهند، مسئولانی که مجوزهای لازم را صادر میکنند، سرمایهگذاران، مجریان پروژهها و سایر متولیان باید برای تسریع در اجرای طرحهای انرژی خورشیدی همکاری کنند.
استاندار مرکزی با اشاره به شرایط ناترازی انرژی در کشور گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق داشته باشد و استان مرکزی با توجه به ظرفیتهای موجود، در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گامهای جدی برداشته است.
زندیهوکیلی ادامه داد: با وجود شرایط دشوار و قطعیهای برق در سال جاری، تلاش شد استان مرکزی کمترین میزان قطعی را تجربه کند و در شرایطی که میزان خاموشی در برخی استانهای جنوبی کشور به پنج یا شش ساعت میرسید، این میزان در این استان حدود یک تا دو ساعت بود.
وی تصریح کرد: با توجه به سرمایهگذاریهای انجامشده و طرحهایی که در حوزه انرژی خورشیدی در حال اجراست، استان مرکزی بتواند در همین سال از ناترازی برق عبور کرده و شاهد کاهش قابل توجه قطعی برق در این استان باشیم.
استاندار مرکزی اظهار کرد: سرمایهگذارانی که زمین در اختیار دارند اما هنوز عملیات اجرایی پروژههای خود را آغاز نکردهاند، باید هرچه سریعتر وارد مرحله ساخت شوند؛ چراکه با فعال شدن این ظرفیتها، تولید برق خورشیدی استان میتواند به سطحی برسد که حتی در صورت وجود کمبود برق در سایر نقاط کشور، بخش قابل توجهی از نیاز استان از منابع داخلی تأمین شود.
زندیهوکیلی همچنین اتصال نیروگاههای جدید به شبکه سراسری برق را یکی از الزامات توسعه انرژی خورشیدی دانست و گفت: صرف تولید برق کافی نیست و باید زیرساختهای انتقال و اتصال نیروگاهها به شبکه نیز همزمان توسعه یابد.
وی افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی، وزارتخانههای مرتبط و سایر بخشهای مسئول در سطح کشور است.
استاندار مرکزی بیان کرد: استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی میتواند علاوه بر توسعه زیرساختهای انرژی، به افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و تکمیل زنجیرههای تولید در استان کمک کند.
زندیهوکیلی گفت: در استان مرکزی واحدهای تولیدی و صنعتی متعددی فعالیت دارند که با رفع موانع و مشکلات آنها میتوان زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی، افزایش تولید و گسترش صادرات را فراهم کرد.
وی افزود: در سفر اخیر به ازبکستان، حدود ۴۵ نفر از تولیدکنندگان و صنعتگران استان مرکزی حضور داشتند که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی این استان برای حضور در بازارهای خارجی است.
استاندار مرکزی بیان کرد: تعامل و همدلی میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظارتی و سایر مجموعههای مسئول، برای حل مسائل استان ضروری است و بدون این همکاری نمیتوان همه مشکلات و چالشهای موجود را به شکل مطلوب مدیریت کرد.
زندیهوکیلی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و انرژی کشور نیازمند تصمیمگیری و اقدام هماهنگ است، گفت: باید از ظرفیتهای موجود برای جذب سرمایهگذاری، رفع موانع تولید و توسعه زیرساختها استفاده کرد تا استان مرکزی بتواند جایگاه خود را در حوزههای اقتصادی، صنعتی و انرژی بیش از پیش ارتقا دهد.
وی گفت: با استمرار همکاری و همراهی دستگاههای مختلف، روند اجرای طرحهای انرژیهای تجدیدپذیر و سایر پروژههای عمرانی و اقتصادی استان مرکزی با سرعت بیشتری دنبال شود و اهداف تعیینشده در زمینه تأمین پایدار انرژی و توسعه اقتصادی محقق شود.
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