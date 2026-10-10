به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با دستور و ابلاغ معاونان آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مجلات دارای رتبه مصوب که در Clarivate Web of Science Core Collection نمایه شده و دارای ضریب تأثیر (Impact Factor) است در ارزشیابی‌ها و محاسبه امتیازات مقالات منتشرشده در ISI از اعتبار و ارزش یکسان برخوردارند.

بر اساس ابلاغ معاونان آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، تمامی مجلات دارای رتبه مصوب «کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور» و «کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که درClarivate Web of Science Core Collection نمایه شده و دارای ضریب تأثیر (Impact Factor) است در زمره مجلات نمایه‌شده در ISI محسوب می‌شود.

بر اساس این ابلاغ، مجلات لیست شده در دو نمایه Science Citation Index Expanded (SCIE) و Emerging Sources Citation Index (ESCI) نیز مشمول این اعتبار بوده و مقالات منتشرشده در این مجلات در فرآیندهای ارزشیابی و محاسبه امتیازات از همان ارزش و اعتبار برخوردار خواهند بود.

فهرست مجلات مصوب «کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور» از طریق دبیرخانه این کمیسیون و به نشانی journals.research.ac.ir در دسترس است.